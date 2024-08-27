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Кубок английской лиги
Эвертон
27.08.2024 21:45 – FT 3 : 0
Донкастер Роверс
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Англия
27 августа 2024, 23:45 | Обновлено 27 августа 2024, 23:52
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0

Ассист Миколенко! Эвертон разгромил Донкастер и прошел дальше в Кубке лиги

В поединке 1/32 финала ириски разгромили команду Донкастер со счетом 3:0.

27 августа 2024, 23:45 | Обновлено 27 августа 2024, 23:52
725
0
Ассист Миколенко! Эвертон разгромил Донкастер и прошел дальше в Кубке лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко (справа)

Украинский защитник Виталий Миколенко отметился ассистом за Эвертон в матче Кубка английской лиги.

В поединке 1/32 финала Кубка лиги ириски разгромили команду Донкастер Роверс со счетом 3:0.

Встреча Кубка прошла на арене Гудисон Парк в английском городе Ливерпуль.

Миколенко сделал голевую передачу на Бету, когда его команда забила 3-й гол на 84-й минуте матча

Кубок английской лиги. 1/32 финала

Эвертон – Донкастер – 3:0

Голы: Ирогбунам, 53, Ндиайе, 74, Бету, 84 (ассист: Миколенко)

ВИДЕО. Ассист Миколенко! Эвертон разгромил Донкастер

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Кубок английской лиги по футболу Эвертон Донкастер Виталий Миколенко Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал) Илиман Ндиайе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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