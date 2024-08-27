Ассист Миколенко! Эвертон разгромил Донкастер и прошел дальше в Кубке лиги

Украинский защитник Виталий Миколенко отметился ассистом за Эвертон в матче Кубка английской лиги.

В поединке 1/32 финала Кубка лиги ириски разгромили команду Донкастер Роверс со счетом 3:0.

Встреча Кубка прошла на арене Гудисон Парк в английском городе Ливерпуль.

Миколенко сделал голевую передачу на Бету, когда его команда забила 3-й гол на 84-й минуте матча

Кубок английской лиги. 1/32 финала

Эвертон – Донкастер – 3:0

Голы: Ирогбунам, 53, Ндиайе, 74, Бету, 84 (ассист: Миколенко)

ВИДЕО. Ассист Миколенко! Эвертон разгромил Донкастер