Ассист Миколенко! Эвертон разгромил Донкастер и прошел дальше в Кубке лиги
В поединке 1/32 финала ириски разгромили команду Донкастер со счетом 3:0.
Украинский защитник Виталий Миколенко отметился ассистом за Эвертон в матче Кубка английской лиги.
В поединке 1/32 финала Кубка лиги ириски разгромили команду Донкастер Роверс со счетом 3:0.
Встреча Кубка прошла на арене Гудисон Парк в английском городе Ливерпуль.
Миколенко сделал голевую передачу на Бету, когда его команда забила 3-й гол на 84-й минуте матча
Кубок английской лиги. 1/32 финала
Эвертон – Донкастер – 3:0
Голы: Ирогбунам, 53, Ндиайе, 74, Бету, 84 (ассист: Миколенко)
ВИДЕО. Ассист Миколенко! Эвертон разгромил Донкастер
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