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Англия
28 августа 2024, 02:00 | Обновлено 28 августа 2024, 02:30
58
0

Кубок английской лиги. Матчи 1/32 финала. Кто с Миколенко вышел дальше?

Украинский защитник Виталий Миколенко сделал ассист за Эвертон

28 августа 2024, 02:00 | Обновлено 28 августа 2024, 02:30
58
0
Кубок английской лиги. Матчи 1/32 финала. Кто с Миколенко вышел дальше?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Вечером 27 августа состоялись поединки 1/32 финала Кубка английской лиги.

Украинский защитник Виталий Миколенко отметился ассистом за Эвертон и помог ирискам разгромить команду Донкастер Роверс со счетом 3:0.

Миколенко сделал голевую передачу на Бету, когда его команда забила 3-й гол на 84-й минуте матча

Эвертон с украинским защитником вышел в 1/16 финала Кубка английской лиги.

Лестер разгромил Транмер Роверс (4:0), клубы АПЛ Брайтон, Фулхэм и Кристал Пэлас также прошли дальше.

Оставшиеся матчи стадии 1/32 финала пройдут 28 августа.

Топ-7 клубов АПЛ, которые выступают в еврокубках, начнут борьбу со стадии 1/16 финала Кубка лиги.

Кубок английской лиги

1/32 финала, 27 августа

Эвертон – Донкастер – 3:0

Голы: Ирогбунам, 53, Ндиайе, 74, Бету, 84 (ассист: Миколенко)

Лестер – Транмер Роверс – 4:0

Голы: Джордан Айю, 38, Мавидиди, 51 (пен), Ндиди, 71, Уинкс, 90

Брайтон – Кроули Таун – 4:0

Голы: Адингра, 31, Сармьенто, 48, Уэбстер, 84, О'Махони, 86

Бирмингем – Фулхэм – 0:2

Голы: Хименес, 10 (пен), Стенсфилд, 14

Кристал Пэлас – Норвич – 4:0

Голы: Камада, 2, Матета, 57, 68, Эзе, 84

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Кубок английской лиги по футболу Эвертон Донкастер Виталий Миколенко Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал) Илиман Ндиайе Мидлсбро Сток Сити Барнсли Шеффилд Юнайтед Дерби Каунти Блэкберн Блэкпул Флитвуд Таун Ротерхэм Гримсби Таун Шеффилд Уэнсдей Престон Лестер Шрусбери Таун Болтон Уолсолл Хаддерсфилд Брайтон Кроули Таун Ковентри Оксфорд Юнайтед Миллуолл Лейтон Ориент Куинз Парк Рейнджерс Лутон Таун Уотфорд Плимут Бирмингем Сити Фулхэм Кристал Пэлас Норвич
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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