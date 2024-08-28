Кубок английской лиги. Матчи 1/32 финала. Кто с Миколенко вышел дальше?

Вечером 27 августа состоялись поединки 1/32 финала Кубка английской лиги.

Украинский защитник Виталий Миколенко отметился ассистом за Эвертон и помог ирискам разгромить команду Донкастер Роверс со счетом 3:0.

Миколенко сделал голевую передачу на Бету, когда его команда забила 3-й гол на 84-й минуте матча

Эвертон с украинским защитником вышел в 1/16 финала Кубка английской лиги.

Лестер разгромил Транмер Роверс (4:0), клубы АПЛ Брайтон, Фулхэм и Кристал Пэлас также прошли дальше.

Оставшиеся матчи стадии 1/32 финала пройдут 28 августа.

Топ-7 клубов АПЛ, которые выступают в еврокубках, начнут борьбу со стадии 1/16 финала Кубка лиги.

Кубок английской лиги

1/32 финала, 27 августа

Эвертон – Донкастер – 3:0

Голы: Ирогбунам, 53, Ндиайе, 74, Бету, 84 (ассист: Миколенко)

Лестер – Транмер Роверс – 4:0

Голы: Джордан Айю, 38, Мавидиди, 51 (пен), Ндиди, 71, Уинкс, 90

Брайтон – Кроули Таун – 4:0

Голы: Адингра, 31, Сармьенто, 48, Уэбстер, 84, О'Махони, 86

Бирмингем – Фулхэм – 0:2

Голы: Хименес, 10 (пен), Стенсфилд, 14

Кристал Пэлас – Норвич – 4:0

Голы: Камада, 2, Матета, 57, 68, Эзе, 84