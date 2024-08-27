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Кубок английской лиги
Эвертон
27.08.2024 21:45 – 45+ 0 : 0
Донкастер Роверс
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Англия
27 августа 2024, 21:23 | Обновлено 27 августа 2024, 21:26
319
0

Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч Кубка английской лиги

Ириски сыграют поединок 1/32 финала Кубка лиги против клуба Донкастер

27 августа 2024, 21:23 | Обновлено 27 августа 2024, 21:26
319
0
Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч Кубка английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч Кубка английской лиги.

Ириски сыграют поединок 1/32 финала Кубка лиги против клуба Донкастер Роверс.

Встреча Кубка пройдет на арене Гудисон Парк в английском городе Ливерпуль.

Игра между Эвертоном и Донкастером начнется 27 августа в 21:45 по киевскому времени.

Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч Кубка английской лиги

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Кубок английской лиги по футболу Эвертон Виталий Миколенко Донкастер стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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