Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч Кубка английской лиги.

Ириски сыграют поединок 1/32 финала Кубка лиги против клуба Донкастер Роверс.

Встреча Кубка пройдет на арене Гудисон Парк в английском городе Ливерпуль.

Игра между Эвертоном и Донкастером начнется 27 августа в 21:45 по киевскому времени.

