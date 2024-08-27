Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч Кубка английской лиги
Ириски сыграют поединок 1/32 финала Кубка лиги против клуба Донкастер
Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч Кубка английской лиги.
Ириски сыграют поединок 1/32 финала Кубка лиги против клуба Донкастер Роверс.
Встреча Кубка пройдет на арене Гудисон Парк в английском городе Ливерпуль.
Игра между Эвертоном и Донкастером начнется 27 августа в 21:45 по киевскому времени.
Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч Кубка английской лиги
Your Toffees to face @drfc_official! 🔵#CarabaoCup pic.twitter.com/VVknRrF3pu— Everton (@Everton) August 27, 2024
TEAM | Your Rovers side to face Everton this evening— Doncaster Rovers FC (@drfc_official) August 27, 2024
🔴 #drfc ⚪️ pic.twitter.com/1kw5dcLZLt
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