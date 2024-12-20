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  4. ПОСТЕКОГЛУ: Справедливости ради, за 26 лет таких ошибок вратарей было мало
Англия
20 декабря 2024, 06:34 |
796
0

ПОСТЕКОГЛУ: Справедливости ради, за 26 лет таких ошибок вратарей было мало

Фрейзер Форстер помог Манчестер Юнайтед забить голы в ворота Тоттенхэма (4:3)

20 декабря 2024, 06:34 |
796
0
ПОСТЕКОГЛУ: Справедливости ради, за 26 лет таких ошибок вратарей было мало
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

19 декабря прошел матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед. Коллективы сыграли на одноименно стадионе хозяев в Лондоне. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу шпор.

Вратарь лондонцев Фрейзер Форстер в этой игре решил помочь соперникам и привез два мяча. Вначале он отдал неточный пас в своей штрафной, после которого Бруну Фернандеш сделал ассист на Джошуа Зиркзе, а затем позволил Амаду Диалло сыграть в подкате и сократить отставание – 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи наставник Ангелоса Постекоглу отреагировал на ляпы Форстера:

«Ошибки Форстера? Справедливости ради надо сказать, что за 26 лет таких вратарских ошибок было немного.

Но я всегда считал, что плюсы перевешивают минусы. Такие моменты случаются редко, но когда они происходят, то выделяются. Сегодня их было два, и первая из них повлияла на Фрейзера в следующем периоде.

Он разочарован, но он сыграл для нас выдающуюся роль. До этого у него было не так много работы, и в первом тайме, как мне показалось, он нашел несколько отличных решений с помощью ног, но, очевидно, первый случай повлиял на его уверенность. Он немного потерял веру в себя, а во втором все усугубилось.

Он отличный парень, он еще один, кто встал на нашу защиту. Сегодня у нас не было 10 игроков, мы отдыхали на день меньше, чем «Ман Юнайтед», и мы не можем ротировать состав, как другие клубы. У нас нет такого количества игроков, но мы не просто проходим игры, мы продолжаем играть в тот футбол, в который играли. В этот период нас ждет огромный рост».

Видеообзор матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед (4:3)

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Фрейзер Форстер Ангелос Постекоглу Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Кубок английской лиги по футболу пресс-конференция
Даниил Агарков Источник: Sky Sports
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