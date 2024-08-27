US Open27 августа 2024, 23:12 | Обновлено 28 августа 2024, 00:38
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Три украинки сыграют в миксте US Open 2024
В смешанном парном разряда выступят сестры Киченок и Даяна Ястремская
27 августа 2024, 23:12 | Обновлено 28 августа 2024, 00:38
399
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Состоялась жеребьевка смешанного парного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.
В этом году в миксте сыграют три украинские теннисистки: Людмила и Надежда Киченок, а также Даяна Ястремская.
Матчи первого круга микста с участием украинок:
Надежда Киченок / Уго Нис – Николь Мелихар / Иван Додиг [6]
Даяна Ястремская / Макс Перселл – Ива Йович / Кайлан Бегун
Людмила Киченок / Садио Думбия – Эллен Перес / Сандер Жилле
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