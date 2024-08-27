Три украинки сыграют в миксте US Open 2024

Состоялась жеребьевка смешанного парного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

В этом году в миксте сыграют три украинские теннисистки: Людмила и Надежда Киченок, а также Даяна Ястремская.

Матчи первого круга микста с участием украинок:

Надежда Киченок / Уго Нис – Николь Мелихар / Иван Додиг [6]

Даяна Ястремская / Макс Перселл – Ива Йович / Кайлан Бегун

Людмила Киченок / Садио Думбия – Эллен Перес / Сандер Жилле