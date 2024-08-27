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US Open
27 августа 2024, 23:12 | Обновлено 28 августа 2024, 00:38
399
0

Три украинки сыграют в миксте US Open 2024

В смешанном парном разряда выступят сестры Киченок и Даяна Ястремская

27 августа 2024, 23:12 | Обновлено 28 августа 2024, 00:38
399
0
Три украинки сыграют в миксте US Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Состоялась жеребьевка смешанного парного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

В этом году в миксте сыграют три украинские теннисистки: Людмила и Надежда Киченок, а также Даяна Ястремская.

Матчи первого круга микста с участием украинок:

Надежда Киченок / Уго Нис – Николь Мелихар / Иван Додиг [6]

Даяна Ястремская / Макс Перселл – Ива Йович / Кайлан Бегун

Людмила Киченок / Садио Думбия – Эллен Перес / Сандер Жилле

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Надежда Киченок Даяна Ястремская Людмила Киченок US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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