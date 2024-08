ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал одного из самых талантливых вратарей Европы

«Ливерпуль» официально сообщил о подписании голкипера «Валенсии» и сборной Грузии Гиорги Мамардашвили. Контракт с 23-летним вратарем рассчитан на шесть лет – до лета 2030 года.

При этом Мамардашвили присоединится к «Ливерпулю» лишь летом 2025 года. Сезон 2024/2025 он проведет в аренде в своем нынешнем клубе, «Валенсии», цвета которого защищает с 2021 года.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 30 миллионов евро плюс 5 миллионов возможных бонусов.

We have reached an agreement for the transfer of Giorgi Mamardashvili, subject to a work permit and international clearance – with the Valencia goalkeeper set to move to Anfield ahead of the 2025-26 season 🙌🔴