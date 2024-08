Ливерпуль подпишет одного из героев Евро-2024, но есть нюанс

Английский «Ливерпуль» вскоре подпишет грузинского вратаря испанской «Валенсии» Гиорги Мамардашвили, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, мерсисайдцы заплатят за 23-летнего футболиста 35 миллионов евро.

Стоит отметить, что игрок присоединится к «Ливерпулю» только летом 2025 года, а сезон 2024/25 он проведет в «Валенсии» на правах аренды.

В прошлой кампании Гиорги Мамардашвили провел 37 матчей на клубном уровне, пропустив 41 гол. В 13 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Также он сыграл 4 поединка на Евро-2024 и поразил всех сумасшедшей статистикой сейвов - 7.5 в среднем за игру.

