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  4. Ливерпуль подпишет одного из героев Евро-2024, но есть нюанс
Англия
26 августа 2024, 15:16 |
468
0

Ливерпуль подпишет одного из героев Евро-2024, но есть нюанс

Гиорги Мамардашвили останется в «Валенсии» до лета 2025 года

26 августа 2024, 15:16 |
468
0
Ливерпуль подпишет одного из героев Евро-2024, но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Мамардашвили

Английский «Ливерпуль» вскоре подпишет грузинского вратаря испанской «Валенсии» Гиорги Мамардашвили, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, мерсисайдцы заплатят за 23-летнего футболиста 35 миллионов евро.

Стоит отметить, что игрок присоединится к «Ливерпулю» только летом 2025 года, а сезон 2024/25 он проведет в «Валенсии» на правах аренды.

В прошлой кампании Гиорги Мамардашвили провел 37 матчей на клубном уровне, пропустив 41 гол. В 13 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Также он сыграл 4 поединка на Евро-2024 и поразил всех сумасшедшей статистикой сейвов - 7.5 в среднем за игру.

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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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