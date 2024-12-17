Румынию не простил. Как Ребров и Матвиенко проголосовали за лучшего вратаря
Наставник сборной Украины не включил Андрея в топ-3, награду забрал Эмилиано Мартинес
17 декабря в Дохе (Катар) прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2024.
Помимо лучшего игрока и тренера, также был назван лучший голкипер 2024 года. Им стал Эмилиано Мартинес. На награду претендовал и украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В голосовании принимали участие капитаны национальных сборных, наставники национальных команд, медиа и болельщики.
В голосовании приняли участие и представители Украины: капитан «сине-желтых» Николай Матвиенко и наставник украинской сборной Сергей Ребров.
Матвиенко отдал первое место Лунину. На второе Николай поставил Давида Райю, а на третью позицию – Эдерсона.
А вот Ребров, который доверил Андрею место в воротах в стартовой игре на Евро-2024 против Румынии (0:3), решил не включать украинца в топ-3. Его тройка выглядит так: Унаи Симон, Эмилиано Мартинес, Эдерсон.
Украинские медиа в голосовании представлял спортивный журналист Валерий Новобранец, который выбрал в таком порядке: Андрей Лунин, Унаи Симон, Эмилиано Мартинес.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лучшие и наиболее важные для карьеры британца
В лондонском клубе подтвердили эту информацию и начали расследование