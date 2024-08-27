Супергол Роналду со штрафного, дубль Талиски. Аль-Наср отгрузил 4 мяча
Звездный клуб Аль-Наср на выезде разгромил команду Аль-Фатех
Вечером 27 августа состоялись матчи 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Звездный клуб Аль-Наср на выезде разгромил команду Аль-Фатех (4:1).
У гостей супергол со штрафного забил 39-летний звездный португальский форвард Криштиану Роналду. Дубль оформил бразилец Андерсон Талиска. Еще один гол провел хорват Марцело Брозович.
Аль-Наср тренирует Луиш-Каштру, экс-наставник Шахтера. Его команда идет на второй позиции, набрав 4 очка из 6. Лидирует клуб-новичок Аль-Кадисия (6 из 6).
Чемпионат Саудовской Аравии
2-й тур, 27 августа
Аль-Фейха – Аль-Наср – 1:4
Голы: Сакала, 87 – Талиска, 5, 90+5, Роналду, 45+10, Брозович, 85
Аль-Фатех – Аль-Ахли – 1:0
Гол: Джанини, 54
Аль-Раед – Аль-Кадисия – 0:1
Гол: Аль-Аммар, 79
Турнирная таблица
ВИДЕО. Гол Роналду со штрафного
CRISTIANO RONALDO WHAT A FREEKICK! 🤯 pic.twitter.com/JJAhPniktd— TC (@totalcristiano) August 27, 2024
События матча
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