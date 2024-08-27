Супергол Роналду со штрафного, дубль Талиски. Аль-Наср отгрузил 4 мяча

Вечером 27 августа состоялись матчи 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Звездный клуб Аль-Наср на выезде разгромил команду Аль-Фатех (4:1).

У гостей супергол со штрафного забил 39-летний звездный португальский форвард Криштиану Роналду. Дубль оформил бразилец Андерсон Талиска. Еще один гол провел хорват Марцело Брозович.

Аль-Наср тренирует Луиш-Каштру, экс-наставник Шахтера. Его команда идет на второй позиции, набрав 4 очка из 6. Лидирует клуб-новичок Аль-Кадисия (6 из 6).

Чемпионат Саудовской Аравии

2-й тур, 27 августа

Аль-Фейха – Аль-Наср – 1:4

Голы: Сакала, 87 – Талиска, 5, 90+5, Роналду, 45+10, Брозович, 85

Аль-Фатех – Аль-Ахли – 1:0

Гол: Джанини, 54

Аль-Раед – Аль-Кадисия – 0:1

Гол: Аль-Аммар, 79

Турнирная таблица

ВИДЕО. Гол Роналду со штрафного