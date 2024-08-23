Роналду забил с передачи Мане. Аль-Наср с ничьей начал саудовский чемпионат
Команда Луиша Каштру в первом туре сыграла вничью с Аль-Раед
Вечером 22 августа стартовал чемпионат Саудовской Аравии.
В первом туре в команда Аль-Наср дома сыграла вничью с Аль-Раед (1:1).
У хозяев поля гол забил 39-летний звездный португальский форвард Криштиану Роналду ударом головой после навесной передачи сенегальца Садио Мане. Однако гости сравняли счет с пенальти.
Аль-Наср тренирует Луиш-Каштру, экс-наставник Шахтера. А Аль-Раед ранее возглавлял хорват Игорь Йовичевич, также бывший коуч горняков, однако в летнее межсезонье он покинул команду, и его сменил бразилец Одаир Элман.
Чемпионат Саудовской Аравии
1-й тур, 22 августа
Аль-Наср – Аль-Раед – 1:1
Голы: Роналду, 34 – Фузаир, 49 (пен)
Аль-Таавун – Аль-Фейха – 1:0
Гол: Адам, 90+5
Аль-Вахда – Аль-Рияд – 3:3
Голы: Гудвин, 40, 62, Хадхари, 90+4 – Менса, 51, Баеш, 85, Лукас Кал, 90+7
ВИДЕО. Гол Роналду за Аль-Наср в ворота Аль-Раед
39 years old Cristiano Ronaldo's leap is insane 🤯— CristianoXtra (@CristianoXtra_) August 22, 2024
pic.twitter.com/q7yApKPjRZ
События матча
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