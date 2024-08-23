Роналду забил с передачи Мане. Аль-Наср с ничьей начал саудовский чемпионат

Вечером 22 августа стартовал чемпионат Саудовской Аравии.

В первом туре в команда Аль-Наср дома сыграла вничью с Аль-Раед (1:1).

У хозяев поля гол забил 39-летний звездный португальский форвард Криштиану Роналду ударом головой после навесной передачи сенегальца Садио Мане. Однако гости сравняли счет с пенальти.

Аль-Наср тренирует Луиш-Каштру, экс-наставник Шахтера. А Аль-Раед ранее возглавлял хорват Игорь Йовичевич, также бывший коуч горняков, однако в летнее межсезонье он покинул команду, и его сменил бразилец Одаир Элман.

Чемпионат Саудовской Аравии

1-й тур, 22 августа

Аль-Наср – Аль-Раед – 1:1

Голы: Роналду, 34 – Фузаир, 49 (пен)

Аль-Таавун – Аль-Фейха – 1:0

Гол: Адам, 90+5

Аль-Вахда – Аль-Рияд – 3:3

Голы: Гудвин, 40, 62, Хадхари, 90+4 – Менса, 51, Баеш, 85, Лукас Кал, 90+7

ВИДЕО. Гол Роналду за Аль-Наср в ворота Аль-Раед