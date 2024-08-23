Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду забил с передачи Мане. Аль-Наср с ничьей начал саудовский чемпионат
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Таавун
22.08.2024 19:10 – FT 1 : 0
Аль-Фейха
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
23 августа 2024, 00:23 | Обновлено 23 августа 2024, 00:35
121
0

Роналду забил с передачи Мане. Аль-Наср с ничьей начал саудовский чемпионат

Команда Луиша Каштру в первом туре сыграла вничью с Аль-Раед

23 августа 2024, 00:23 | Обновлено 23 августа 2024, 00:35
121
0
Роналду забил с передачи Мане. Аль-Наср с ничьей начал саудовский чемпионат
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 22 августа стартовал чемпионат Саудовской Аравии.

В первом туре в команда Аль-Наср дома сыграла вничью с Аль-Раед (1:1).

У хозяев поля гол забил 39-летний звездный португальский форвард Криштиану Роналду ударом головой после навесной передачи сенегальца Садио Мане. Однако гости сравняли счет с пенальти.

Аль-Наср тренирует Луиш-Каштру, экс-наставник Шахтера. А Аль-Раед ранее возглавлял хорват Игорь Йовичевич, также бывший коуч горняков, однако в летнее межсезонье он покинул команду, и его сменил бразилец Одаир Элман.

Чемпионат Саудовской Аравии

1-й тур, 22 августа

Аль-Наср – Аль-Раед – 1:1

Голы: Роналду, 34 – Фузаир, 49 (пен)

Аль-Таавун – Аль-Фейха – 1:0

Гол: Адам, 90+5

Аль-Вахда – Аль-Рияд – 3:3

Голы: Гудвин, 40, 62, Хадхари, 90+4 – Менса, 51, Баеш, 85, Лукас Кал, 90+7

ВИДЕО. Гол Роналду за Аль-Наср в ворота Аль-Раед

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулфаттах Адам (Аль-Таавун).
80’
Ibrahim Alshuayl (Аль-Таавун) получает красную карточку.
По теме:
Кривбасc – Бетис – 0:2. Неудача в Кошице. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Родри Санчес удвоил перевес Бетиса над Кривбассом в матче ЛК
ВИДЕО. Кривбасс пропустил в дебюте игры от Бетиса. Отличился Чими Авила
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду Садио Мане Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Раед Луиш Каштру Аль-Таавун Аль-Фейха Аль-Вахда Мекка Аль-Рияд видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оптимистическая трагедия Динамо
Футбол | 22 августа 2024, 11:55 76
Оптимистическая трагедия Динамо
Оптимистическая трагедия Динамо

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о поражении «бело-синих» в Люблине

Шахтер готов отпустить своего хавбека в клуб из Польши
Футбол | 22 августа 2024, 17:32 9
Шахтер готов отпустить своего хавбека в клуб из Польши
Шахтер готов отпустить своего хавбека в клуб из Польши

«Горняки» могут попрощаться с Егором Назариной

Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
Футбол | 22.08.2024, 09:44
Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
Федорчук назвал игрока Динамо, который разочаровал в матче с Зальцбургом
Футбол | 23.08.2024, 00:34
Федорчук назвал игрока Динамо, который разочаровал в матче с Зальцбургом
Федорчук назвал игрока Динамо, который разочаровал в матче с Зальцбургом
Минус лидер посева. Стали известны все пары 1/4 финала в Монтеррее
Теннис | 22.08.2024, 09:35
Минус лидер посева. Стали известны все пары 1/4 финала в Монтеррее
Минус лидер посева. Стали известны все пары 1/4 финала в Монтеррее
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звезде Реала предложили контракт на €1 миллиард. Известно решение игрока
Звезде Реала предложили контракт на €1 миллиард. Известно решение игрока
22.08.2024, 00:29
Футбол
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
21.08.2024, 23:54 281
Футбол
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
21.08.2024, 18:28 94
Футбол
Названы 12 лучших панчеров в истории. Свирепого Майка Тайсона среди них нет
Названы 12 лучших панчеров в истории. Свирепого Майка Тайсона среди них нет
21.08.2024, 07:46 2
Бокс
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
21.08.2024, 06:45
Футбол
Фрэнк Бруно назвал одного бойца, который бил сильнее, чем Тайсон и Льюис
Фрэнк Бруно назвал одного бойца, который бил сильнее, чем Тайсон и Льюис
21.08.2024, 07:42
Бокс
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
21.08.2024, 12:28 43
Футбол
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
21.08.2024, 10:49 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем