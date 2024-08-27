Италия27 августа 2024, 23:12 |
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ФОТО. Интер презентовал третью форму в непривычных цветах
Чемпионы Италии будут играть в желтом
27 августа 2024, 23:12 |
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Миланский «Интер» вместе со своим техническим спонсором, американским брендом «Nike», презентовал третий комплект формы на сезон 2024/2025.
Чемпионы Италии будут играть в непривычных для себя цветах – желтом и черном. Эта форма является римейком третьей формы «Интера» сезона 1996/1997.
Напомним, в субботу, 24 августа «Интер» во втором туре Серии А обыграл «Лечче» со счетом 2:0.
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