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  4. ФОТО. Интер презентовал третью форму в непривычных цветах
Италия
27 августа 2024, 23:12 |
449
0

ФОТО. Интер презентовал третью форму в непривычных цветах

Чемпионы Италии будут играть в желтом

27 августа 2024, 23:12 |
449
0
ФОТО. Интер презентовал третью форму в непривычных цветах
ФК Интер

Миланский «Интер» вместе со своим техническим спонсором, американским брендом «Nike», презентовал третий комплект формы на сезон 2024/2025.

Чемпионы Италии будут играть в непривычных для себя цветах – желтом и черном. Эта форма является римейком третьей формы «Интера» сезона 1996/1997.

Напомним, в субботу, 24 августа «Интер» во втором туре Серии А обыграл «Лечче» со счетом 2:0.

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Интер Милан игровая форма фото Nike
Олег Дидух Источник: ФК Интер Милан
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