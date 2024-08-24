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Чемпионат Италии
Интер Милан
24.08.2024 21:45 – FT 2 : 0
Лечче
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Италия
24 августа 2024, 23:48 | Обновлено 25 августа 2024, 00:32
65
0

Быстрый гол и реализованный пенальти. Интер победил Лечче

Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте матча

24 августа 2024, 23:48 | Обновлено 25 августа 2024, 00:32
65
0
Быстрый гол и реализованный пенальти. Интер победил Лечче
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер

Вечером 24 августа прошел матч 2-го тура Серии А.

«Интер» дома принимал «Лечче». Игра состоялась в Милане на «Сан Сиро».

Хозяева открыли счет в начале матча, а во втором тайме им удалось удвоить преимущество с пенальти. Гости не смогли ответить на голы «Интера».

Серия А. 2-й тур. 24 августа.

«Интер» «Лечче» – 2:0

Голы: Маттео Дармиан, 5, Хакан Чалханоглу, 69

Интер: Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони, Дармиан (Дюмфрис, 72), Барелла (Фраттези, 72), Чалханоглу (Асллани, 82), Мхитарян, Димарко (Карлос Аугусто, 72), Тюрам (Арнаутович, 76)

Лечче: Фальконе, Галло, Гаспар, Баскиротто, Жандре, Пьерро, Рамадани, Доргу, Рафия (Пьеротти, 64), Банда (Тете Моренте, 64), Крстович (Кулибали, 86)

Предупреждения: Галло, 31, Банда, 60

События матча

69’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Дармиан (Интер Милан).
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Интер Милан Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу Маттео Дармиан Хакан Чалханоглу видео голов и обзор пенальти
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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