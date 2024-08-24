Быстрый гол и реализованный пенальти. Интер победил Лечче

Вечером 24 августа прошел матч 2-го тура Серии А.

«Интер» дома принимал «Лечче». Игра состоялась в Милане на «Сан Сиро».

Хозяева открыли счет в начале матча, а во втором тайме им удалось удвоить преимущество с пенальти. Гости не смогли ответить на голы «Интера».

Серия А. 2-й тур. 24 августа.

«Интер» – «Лечче» – 2:0

Голы: Маттео Дармиан, 5, Хакан Чалханоглу, 69

Интер: Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони, Дармиан (Дюмфрис, 72), Барелла (Фраттези, 72), Чалханоглу (Асллани, 82), Мхитарян, Димарко (Карлос Аугусто, 72), Тюрам (Арнаутович, 76)

Лечче: Фальконе, Галло, Гаспар, Баскиротто, Жандре, Пьерро, Рамадани, Доргу, Рафия (Пьеротти, 64), Банда (Тете Моренте, 64), Крстович (Кулибали, 86)

Предупреждения: Галло, 31, Банда, 60