Быстрый гол и реализованный пенальти. Интер победил Лечче
Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте матча
Вечером 24 августа прошел матч 2-го тура Серии А.
«Интер» дома принимал «Лечче». Игра состоялась в Милане на «Сан Сиро».
Хозяева открыли счет в начале матча, а во втором тайме им удалось удвоить преимущество с пенальти. Гости не смогли ответить на голы «Интера».
Серия А. 2-й тур. 24 августа.
«Интер» – «Лечче» – 2:0
Голы: Маттео Дармиан, 5, Хакан Чалханоглу, 69
Интер: Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони, Дармиан (Дюмфрис, 72), Барелла (Фраттези, 72), Чалханоглу (Асллани, 82), Мхитарян, Димарко (Карлос Аугусто, 72), Тюрам (Арнаутович, 76)
Лечче: Фальконе, Галло, Гаспар, Баскиротто, Жандре, Пьерро, Рамадани, Доргу, Рафия (Пьеротти, 64), Банда (Тете Моренте, 64), Крстович (Кулибали, 86)
Предупреждения: Галло, 31, Банда, 60
События матча
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