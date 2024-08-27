Скандал во второй лиге Франции на матче Лорьян – Гренобль

24 августа в 15:30 состоялся матч 2-го тура французской Лиги 2 между «Лорьяном» и «Греноблем» (2:0).

Во время игры ультрас хозяев решили выразить протест против того, что большинство матчей Лиги 2 проводятся в пятницу, через календарь игр beIN Sports. 40 человек в капюшонах пытались выбежать на поле, чтобы сорвать матч. Четкие действия охранники не дали Merlus Ultras (ультрас «Лорьяна») осуществить свой замысел. Однако, один из членов ультрас, во время столкновения с охранником, не рассчитал свои силы и толкнул стюарда, который не смог устоять на ногах. Трансляция поединка была остановлена.

31-летнему болельщику «Лорьяна», толкнувшему стюарда, грозит 1,5 года лишения свободы. Мужчине будет запрещено посещать стадион в течение 5 лет.

Также известно, что Merlus Ultras совершили акт вандализма против фургонов, предназначенных для трансляции матча.