Испания27 августа 2024, 23:54 |
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Не только Хамес. Райо Вальекано подпишет еще одну звезду Ла Лиги
Мемфис Депай продолжит карьеру в «Райо Вальекано»
27 августа 2024, 23:54 |
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Испанский «Райо Вальекано» не собирается останавливаться на недавнем подписании хавбека Хамеса Родригеса и готовит еще одно звездное усиление состава. По информации журналиста Маттео Моретто, речь идет о Мемфисе Депае.
30-летний форвард сборной Нидерландов сейчас остается свободным агентом: его контракт с «Атлетико» Мадрид истек в конце июня.
В прошлом сезоне на счету Депая 9 голов и 2 ассиста в 31 матче за «Атлетико» Мадрид во всех турнира. Трансферная стоимость форварда оценивается в 10 миллионов евро.
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