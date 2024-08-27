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  4. Не только Хамес. Райо Вальекано подпишет еще одну звезду Ла Лиги
Испания
27 августа 2024, 23:54 |
244
0

Не только Хамес. Райо Вальекано подпишет еще одну звезду Ла Лиги

Мемфис Депай продолжит карьеру в «Райо Вальекано»

27 августа 2024, 23:54 |
244
0
Не только Хамес. Райо Вальекано подпишет еще одну звезду Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Испанский «Райо Вальекано» не собирается останавливаться на недавнем подписании хавбека Хамеса Родригеса и готовит еще одно звездное усиление состава. По информации журналиста Маттео Моретто, речь идет о Мемфисе Депае.

30-летний форвард сборной Нидерландов сейчас остается свободным агентом: его контракт с «Атлетико» Мадрид истек в конце июня.

В прошлом сезоне на счету Депая 9 голов и 2 ассиста в 31 матче за «Атлетико» Мадрид во всех турнира. Трансферная стоимость форварда оценивается в 10 миллионов евро.

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Мемфис Депай Райо Вальекано свободный агент трансферы трансферы Ла Лиги
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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