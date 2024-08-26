ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Реала и Баварии вернулся в Европу

Испанский «Райо Вальекано» официально сообщил о подписании атакующего полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса. Контракт рассчитан на один год с опцией продления еще на год.

Родригес перешел в «Райо Вальекано» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был бразильский «Сан-Паулу».

Хамес Родригес уже имеет опыт выступлений в испанской Ла Лиге. В 2014 – 2020 годах полузащитник защищал цвета мадридского «Реала».

В июле интерес к Родригесу приписывали другому клубу испанской Ла Лиги – «Сельте».