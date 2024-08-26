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Испания
26 августа 2024, 16:23 | Обновлено 26 августа 2024, 16:24
1321
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Реала и Баварии вернулся в Европу

Хамес Родригес будет выступать за «Райо Вальекано»

26 августа 2024, 16:23 | Обновлено 26 августа 2024, 16:24
1321
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Реала и Баварии вернулся в Европу
ФК Райо Вальекано. Хамес Родригес

Испанский «Райо Вальекано» официально сообщил о подписании атакующего полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса. Контракт рассчитан на один год с опцией продления еще на год.

Родригес перешел в «Райо Вальекано» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был бразильский «Сан-Паулу».

Хамес Родригес уже имеет опыт выступлений в испанской Ла Лиге. В 2014 – 2020 годах полузащитник защищал цвета мадридского «Реала».

В июле интерес к Родригесу приписывали другому клубу испанской Ла Лиги – «Сельте».

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Хамес Родригес Райо Вальекано свободный агент трансферы трансферы Ла Лиги
Олег Дидух Источник: ФК Райо Вальекано
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