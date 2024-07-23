Экс-игрок мадридского Реала может вернуться в Ла Лигу

Бывший игрок мадридского «Реала» Хамес Родригес может вернуться в Ла Лигу.

Как сообщает El Partidazo de COPE, «Сельта» проявляет серьезный интерес к колумбийскому полузащитнику. По информации источника, галисийский клуб уже сделал официальное предложение 33-летнему футболисту, предложив ему двухлетний контракт.

Однако «Сельта» не единственный претендент на Хамеса – несколько других испанских команд также рассматривают возможность его подписания.

Ранее появилась информация, что Родригес договорился о досрочном расторжении контракта с бразильским «Сан-Паулу». Сообщается, что колумбиец заинтересован в возвращении в чемпионат Испании, где он ранее успешно выступал за мадридский «Реал».

Колумбийский игрок получил звание лучшего игрока Копа Америка 2024.