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Испания
23 июля 2024, 22:44 | Обновлено 23 июля 2024, 22:59
995
0

Экс-игрок мадридского Реала может вернуться в Ла Лигу

Хамес Родригес ведет переговоры с «Сельтой»

23 июля 2024, 22:44 | Обновлено 23 июля 2024, 22:59
995
0
Экс-игрок мадридского Реала может вернуться в Ла Лигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Хамес Родригес

Бывший игрок мадридского «Реала» Хамес Родригес может вернуться в Ла Лигу.

Как сообщает El Partidazo de COPE, «Сельта» проявляет серьезный интерес к колумбийскому полузащитнику. По информации источника, галисийский клуб уже сделал официальное предложение 33-летнему футболисту, предложив ему двухлетний контракт.

Однако «Сельта» не единственный претендент на Хамеса – несколько других испанских команд также рассматривают возможность его подписания.

Ранее появилась информация, что Родригес договорился о досрочном расторжении контракта с бразильским «Сан-Паулу». Сообщается, что колумбиец заинтересован в возвращении в чемпионат Испании, где он ранее успешно выступал за мадридский «Реал».

Колумбийский игрок получил звание лучшего игрока Копа Америка 2024.

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Алексей Тиньков Источник: Cope
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