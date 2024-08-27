Джокович поделился личным секретом спортивного долголетия

Действующий чемпион US Open Новак Джокович после победы над Раду Алботом (6:2, 6:2, 6:4) в первом раунде американского мейджора рассказал, как ему в 37 лет удается оставаться в оптимальной форме.

«Нет какого-то одного слова или секрета, которым можно было бы описать все это. Это просто образ жизни. Способ подходить к своей теннисной карьере. Мне повезло, что в самом начале моей жизни меня окружали знающие и увлеченные делом люди, которые были достаточно добры, чтобы делиться со мной своими советами на протяжении многих лет. Они очень рано научили меня тому, что профилактика равна долголетию.

Растяжка. Разминка. Все, что я делаю в начале своей жизни, вернется ко мне позже в моей карьере. Тело – это одна составляющая. Менталитет и ментальный аспект – это нечто другое. Нужно найти оптимальный баланс между ними. Я по-прежнему получаю удовольствие от соревнований. Я очень самокритичен на корте. Временами я расстраиваюсь. В конце концов, этот спорт дал мне так много. Я продолжаю играть и выкладываться на 100% каждый раз, когда выхожу на корт, и тем самым отплачиваю этому замечательному виду спорта», – сказал Новак.

Во втором раунде Джокович сразится против серба Ласло Дьере.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович побил рекорд Роджера Федерера на US Open.