Джокович побил рекорд Федерера на US Open

Вторая ракетка мира Новак Джокович выиграл свой 78-й матч на стадионе Артура Эша, одолев в первом раунде US Open Раду Албота – 6:2, 6:2, 6:4.

Таким образом, серб опередил Роджера Федерера (77) и вышел на чистое первое место по данному показателю. Арена основана в 1997 году.

Следует отметить, что по общему количеству побед на Открытом чемпионате США Джокович пока только сравнялся с Федерером (по 89), они делят вторую позицию. Их обходит лишь Джимми Коннорс (98).

У Федерера на US Open пять выигранных титулов и два проигранных финала. У Джоковича – четыре титула и шесть проигранных финалов.

89 - Novak Djokovic has claimed an 89th match win at the US Open, equalling Roger Federer for the second-most Men's Singles match wins at the event in the Open Era. Djokovic now only trails Jimmy Connors (98). Chase.#USOpen | @usopen @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/6wFvF5sKVW