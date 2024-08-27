ВИДЕО. Динамо провело официальную тренировку накануне игры ЛЧ в Австрии

Киевское Динамо провело официальную тренировку в австрийском Зальцбурге перед матчем квалификации Лиги чемпионов.

27 августа в 22:00 пройдет ответная игра 4-го раунда квалификации ЛЧ, в котором встретятся «РБ Зальцбург» и «Динамо» Киев.

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В первом матче в польском городе Люблин победу одержала австрийская команда (2:0), и киевлянам надо ликвидировать гандикап.

В Лиге чемпионов Динамо сначала разгромило Партизан Белград (6:2, 3:0), а затем нанесло поражение шотландскому Рейнджерс (1:1, 2:0).

ВИДЕО. Динамо провело официальную тренировку накануне игры ЛЧ