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Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 01:47 | Обновлено 27 августа 2024, 02:19
44
0

ВИДЕО. Динамо провело официальную тренировку накануне игры ЛЧ в Австрии

27 августа пройдет ответная игра Q4 ЛЧ между РБ Зальцбург и Динамо

27 августа 2024, 01:47 | Обновлено 27 августа 2024, 02:19
44
0
ВИДЕО. Динамо провело официальную тренировку накануне игры ЛЧ в Австрии
ФК Динамо

Киевское Динамо провело официальную тренировку в австрийском Зальцбурге перед матчем квалификации Лиги чемпионов.

27 августа в 22:00 пройдет ответная игра 4-го раунда квалификации ЛЧ, в котором встретятся «РБ Зальцбург» и «Динамо» Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом матче в польском городе Люблин победу одержала австрийская команда (2:0), и киевлянам надо ликвидировать гандикап.

В Лиге чемпионов Динамо сначала разгромило Партизан Белград (6:2, 3:0), а затем нанесло поражение шотландскому Рейнджерс (1:1, 2:0).

ВИДЕО. Динамо провело официальную тренировку накануне игры ЛЧ

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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