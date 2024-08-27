27 августа в 22:30 проходит матч 3-го тура Ла Лиги, в котором встречаются Райо Вальекано и Барселона.

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Райо Вальекано – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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