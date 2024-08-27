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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
27.08.2024 22:30 – 73 1 : 2
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
27 августа 2024, 23:00 | Обновлено 27 августа 2024, 23:08
497
0

Райо Вальекано – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 августа в 22:30 проходит матч 3-го тура Ла Лиги

27 августа 2024, 23:00 | Обновлено 27 августа 2024, 23:08
497
0
Райо Вальекано – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

27 августа в 22:30 проходит матч 3-го тура Ла Лиги, в котором встречаются Райо Вальекано и Барселона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Райо Вальекано – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Унаи Лопес (Райо Вальекано).
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Райо Вальекано – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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