27.08.2024 22:30 – 73’ 1 : 2
Испания27 августа 2024, 23:00 | Обновлено 27 августа 2024, 23:08
497
0
Райо Вальекано – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
27 августа в 22:30 проходит матч 3-го тура Ла Лиги
27 августа 2024, 23:00 | Обновлено 27 августа 2024, 23:08
497
0
27 августа в 22:30 проходит матч 3-го тура Ла Лиги, в котором встречаются Райо Вальекано и Барселона.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Райо Вальекано – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Унаи Лопес (Райо Вальекано).
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