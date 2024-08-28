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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
27.08.2024 22:30 – FT 1 : 2
Барселона
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Испания
28 августа 2024, 03:15 | Обновлено 28 августа 2024, 03:40
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0

Райо Вальекано – Барселона – 1:2. Победный гол Ольмо. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

28 августа 2024, 03:15 | Обновлено 28 августа 2024, 03:40
71
0
Райо Вальекано – Барселона – 1:2. Победный гол Ольмо. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

В матче 3-го тура чемпионата Испании «Барселона» переиграла «Райо Вальекано» со счетом 2:1.

Команды играли на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде. Полузащитник мадридской команды Унаи Лопес открыл счет на 9-й минуте.

После перерыва Барселона забила два мяча и вырвала победу. Для каталонской команды голами отметились хавбек Педри и новичок Дани Ольмо.

Интересно, что «Барселона» заявила 26-летнего Ольмо лишь днем ранее вместо защитника Андреаса Кристенсена, который получил травму.

«Барселона» набрала 9 очков и стала лидером Ла Лиги. «Райо Вальекано» занимает 8-ю позицию (4 очка).

Ла Лига. 3-й тур, 27 августа

Райо Вальекано – Барселона – 1:2

Голы: Унаи Лопес, 9 – Педри, 60, Дани Ольмо, 82

Видео голов и обзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Барселона).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Унаи Лопес (Райо Вальекано).
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Барселона Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Педри Дани Ольмо Райо Вальекано - Барселона
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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