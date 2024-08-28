Райо Вальекано – Барселона – 1:2. Победный гол Ольмо. Видео голов и обзор
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В матче 3-го тура чемпионата Испании «Барселона» переиграла «Райо Вальекано» со счетом 2:1.
Команды играли на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде. Полузащитник мадридской команды Унаи Лопес открыл счет на 9-й минуте.
После перерыва Барселона забила два мяча и вырвала победу. Для каталонской команды голами отметились хавбек Педри и новичок Дани Ольмо.
Интересно, что «Барселона» заявила 26-летнего Ольмо лишь днем ранее вместо защитника Андреаса Кристенсена, который получил травму.
«Барселона» набрала 9 очков и стала лидером Ла Лиги. «Райо Вальекано» занимает 8-ю позицию (4 очка).
Ла Лига. 3-й тур, 27 августа
Райо Вальекано – Барселона – 1:2
Голы: Унаи Лопес, 9 – Педри, 60, Дани Ольмо, 82
Видео голов и обзор матча
События матча
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