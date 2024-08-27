Райо Вальекано – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

27 августа на Эстадио де Вальекас пройдет матч 3-го тура Ла Лиги, в котором Райо Вальекано встретится с Барселоной. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Райо Вальекано

Команда Райо Вальекано продолжила выступления на уровне Ла Лиги. Но в последний раз она сохранила прописку с немалым трудом – пчелы финишировали над границей зоны вылета, на 17-м месте. И набрали всего 38 очков, ровно по одному за матч. Впрочем, сосед снизу отстал на пять баллов, так что особенного риска упасть в Сегунду не было.

Иньиго Перес сохранил свою должность – он с февраля переместился с поста ассистента на роль главного тренера, и продолжает работу. И начал новую темпораду с приятного сюрприза: Райо Вальекано выиграл в первом туре у Реала Сосьедад, причем в Сан-Себастьяне, со счетом 2:1, пропустив в свои ворота на 8-й компенсированной минуте. Затем игроки Райо в матче с Хетафе не пропустили, но при этом и сами не забили, закончив матч вничью 0:0.

Барселона

Клуб Барселона летом серьезно изменился. Во-первых, Лапорта признал неудачу со ставкой на Хави – да, тот принес победы в 2023 году в Суперкубке и Ла лиге, но в следующем сезоне не выиграл вообще ни единого трофея. Легендарного экс-полузащитника сменил более опытный тренер Ханси Флик, но он только знакомится с испанским футболом. Ему позвали в помощь Тьяго Алькантару.

Попытки изменить состав наталкивается на финансовые жесткие реалии. Купили Дани Ольмо, но не смогли его даже в заявку внести. Это при обилии травмированных, от Педри и Де Йонга. При этом сине-гранатовые не сумели серьезно заработать на продаже игроков – Гюндогана просто отпустили свободным агентом. Тем не менее, Барселона за счет дубля Левандовски обыграла на выезде Валенсию (2:1). Забил Роберт и решающий мяч в ворота Атлетика (снова 2:1).

Статистика личных встреч

Пчелы не проигрывали каталонскому гранду 5 раз кряду. Но в мае были разгромлены со счетом 0:3 на выезде.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET не верит в хозяев поля. Гости из Каталонии набрали форму и сумеют выиграть и в столице (коэффициент – 1.70).