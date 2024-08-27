Черноморец с приключениями съездил на матч УПЛ в Киев с приключениями

Выездной матч одесского «Черноморца» с «Левым Берегом», который был сыгран в рамках 4-го тура УПЛ, не обошелся для «моряков» без ряда приключений.

В день игры команда Александра Бабича заблаговременно выехала из расположенного в центре Киева отеля «Holiday Inn», чтобы в соответствии с регламентными требованиями быть на стадионе за полтора часа до начала матча.

Однако на пути к «Арене Левый берег» клубный автобус одесситов подстерегала неожиданность. Из-за понедельничного ракетно-дронового обстрела Киевщины рашистами и воздушной тревоги на транспортной магистрали столицы образовался коллапс, в который и попал «Черноморец». Оказавшись в «пробке» на Днепровской набережной, небольшое расстояние в несколько километров автобус «моряков» преодолевал более полутора часов. В конце концов одесская команда на стадион добралась, а матч вместо 15:30 был начат в 17:00.

Однако на этом дорожные неприятности для «Черноморца» не завершились. Как стало известно Sport.ua, когда команда возвращалась домой, на автотрассе Киев – Одесса автобус неожиданно сломался. Это произошло, когда вечер был в разгаре и на улице уже стемнело. К счастью, мастерство водителя автобуса все же позволило решить проблему и после незапланированной паузы в пути «Черноморец» продолжил свой путь к пункту назначения. В Одессу команда прибыла аккурат в разгар этой ночи.

Напомним, что матч «Левый Берег» – «Черноморец» завершился победой хозяев поля 1:0. Для «аистов» эта победа стала дебютной в УПЛ.