Костюк на US Open обыграла американку, которая только выиграла 1-й титул
Марта разобралась с Маккартни Кесслер
Украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) успешно начала выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
В первом раунде 19-я сеяная украинка переиграла Маккартни Кесслер из США (№63 WTA), которая стала чемпионкой турнира в Кливленде перед стартом американского мейджора.
US Open. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Маккартни Кесслер (США) – 6:2, 6:3
Это была 1-я встреча теннисисток. Костюк в этом году не проигрывала в стартовых матчах на мейджорах.
В следующем раунде Костюк сразится против британки Хэрриет Дарт (№78 WTA). Лучшее достижение Марты на турнире – третий круг (2020).
Ранее во второй раунд пробились Элина Свитолина и Ангелина Калинина, которые сыграют между собой.
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