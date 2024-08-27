Костюк на US Open обыграла американку, которая только выиграла 1-й титул

Украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) успешно начала выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом раунде 19-я сеяная украинка переиграла Маккартни Кесслер из США (№63 WTA), которая стала чемпионкой турнира в Кливленде перед стартом американского мейджора.

US Open. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Маккартни Кесслер (США) – 6:2, 6:3

Это была 1-я встреча теннисисток. Костюк в этом году не проигрывала в стартовых матчах на мейджорах.

В следующем раунде Костюк сразится против британки Хэрриет Дарт (№78 WTA). Лучшее достижение Марты на турнире – третий круг (2020).

Ранее во второй раунд пробились Элина Свитолина и Ангелина Калинина, которые сыграют между собой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Getty Images/Global Images Ukraine. Маккартни Кесслер