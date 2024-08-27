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  4. Костюк на US Open обыграла американку, которая только выиграла 1-й титул
US Open
27 августа 2024, 09:20 | Обновлено 27 августа 2024, 11:03
2311
2

Костюк на US Open обыграла американку, которая только выиграла 1-й титул

Марта разобралась с Маккартни Кесслер

27 августа 2024, 09:20 | Обновлено 27 августа 2024, 11:03
2311
2
Костюк на US Open обыграла американку, которая только выиграла 1-й титул
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) успешно начала выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом раунде 19-я сеяная украинка переиграла Маккартни Кесслер из США (№63 WTA), которая стала чемпионкой турнира в Кливленде перед стартом американского мейджора.

US Open. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Маккартни Кесслер (США) – 6:2, 6:3

Это была 1-я встреча теннисисток. Костюк в этом году не проигрывала в стартовых матчах на мейджорах.

В следующем раунде Костюк сразится против британки Хэрриет Дарт (№78 WTA). Лучшее достижение Марты на турнире – третий круг (2020).

Ранее во второй раунд пробились Элина Свитолина и Ангелина Калинина, которые сыграют между собой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Маккартни Кесслер
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

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Марта Костюк Маккартни Кесслер US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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Олександр Науменко
Доволі впевнео, наснаги й надалі. Хай щастить.
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+2
introvert
Приємна зосередженість від Марти, так би й надалі. Для Кесслер напруга минулого тижня марно не пройшла, але це її проблеми.
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+1
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