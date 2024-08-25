Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Первая соперница Костюк на US Open неожиданно выиграла турнир в Кливленде
WTA
25 августа 2024, 11:25 | Обновлено 25 августа 2024, 11:30
471
4

Первая соперница Костюк на US Open неожиданно выиграла турнир в Кливленде

Маккартни Кесслер остановила в финале лидера посева

25 августа 2024, 11:25 | Обновлено 25 августа 2024, 11:30
471
4
Первая соперница Костюк на US Open неожиданно выиграла турнир в Кливленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Маккартни Кесслер

Состоялся финал на хардовом турнире WTA 250 в Кливленде (США).

В матче за титул обладательница уайлд-кард Маккартни Кесслер (№98 WTA) переиграла лидера посева Беатрис Хаддад Майю из Бразилии (№23 WTA).

Кливленд. Финал
Маккартни Кесслер (США) [WC] – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) [1] – 1:6, 6:1, 7:5

Отметим, что для 25-летней Кесслер это был первый финал на уровне WTA.

Интересно, что Маккартни станет первой соперницей Марты Костюк на US Open, их матч будет сыгран в понедельник.

По теме:
Рейтинг WTA. Костюк и Свитолина сохранили позиции перед стартом US Open
Первая соперница Костюк на US Open сенсационно вышла в финал в Кливленде
Известно расписание матчей с участием украинок на US Open на 26 августа
Марта Костюк Беатрис Хаддад Майя WTA Кливленд Маккартни Кесслер
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Финал турнира ATP в Уинстон-Сейлеме едва не завершился досрочно
Теннис | 25 августа 2024, 12:28 0
ВИДЕО. Финал турнира ATP в Уинстон-Сейлеме едва не завершился досрочно
ВИДЕО. Финал турнира ATP в Уинстон-Сейлеме едва не завершился досрочно

Один из игроков попал мячом в зрительницу в неигровом моменте, но его не стали наказывать

Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола
Футбол | 25 августа 2024, 07:05 12
Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола
Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола

Признание получил Лев Яшин

Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Бокс | 25.08.2024, 07:32
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
«Единственный, кто может его победить – это...» Беллью высказался об Усике
Бокс | 25.08.2024, 01:48
«Единственный, кто может его победить – это...» Беллью высказался об Усике
«Единственный, кто может его победить – это...» Беллью высказался об Усике
Четырехкратная! Лузан выиграла золото чемпионата мира
Водные виды | 25.08.2024, 10:42
Четырехкратная! Лузан выиграла золото чемпионата мира
Четырехкратная! Лузан выиграла золото чемпионата мира
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
добре, приїде втомлена. Сподіваюсь матч не перенесуть або не скасують
Ответить
+1
kollekciy
Звичайно хвилює ця Кесслер, не відомо на скільки її прорвало, можливо це чергова Радукану/Фернандес. Якщо Марта їй зіллється, це буде шок, відмовилася отримати якісь очки на цьому тижні, та ще й може не отримати нічого на шоломі.
І все таки, я за те, що треба заявлятися на всі турніри, а далі дивитися по сітці. Бо Марта могла отримати замість Кесслер, якусь Осаку, і вже точно майже не мати шансів на очки.
Ответить
0
Sashamar
Для Марти абсолютно нічого не змінилося, суперниця сильнішою не стала. Турніри такого рівня вигравали і "простая русская баба" Тимофєєва (це коли Байндль була в фіналі) і румунка Тіг, а, наприклад, Аліша Паркс вигравала куди більш солідний Ліон. І де вони всі?  Але як вболівальнику Гадад Маї, мене прикро, що Беатріс не здобула черговий титул. 
Ответить
0
C.Пеклов
Головне,щоб Марта не була втомленою...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
25.08.2024, 01:11
Бокс
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
25.08.2024, 00:44
Футбол
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
24.08.2024, 15:18 32
Футбол
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
24.08.2024, 15:37 7
Футбол
Экс-кипер сборной Украины и Динамо может продолжить карьеру в Первой лиге
Экс-кипер сборной Украины и Динамо может продолжить карьеру в Первой лиге
23.08.2024, 11:48
Футбол
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
23.08.2024, 09:07 24
Теннис
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
24.08.2024, 14:56 633
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем