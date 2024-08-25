Первая соперница Костюк на US Open неожиданно выиграла турнир в Кливленде

Состоялся финал на хардовом турнире WTA 250 в Кливленде (США).

В матче за титул обладательница уайлд-кард Маккартни Кесслер (№98 WTA) переиграла лидера посева Беатрис Хаддад Майю из Бразилии (№23 WTA).

Кливленд. Финал

Маккартни Кесслер (США) [WC] – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) [1] – 1:6, 6:1, 7:5

Отметим, что для 25-летней Кесслер это был первый финал на уровне WTA.

Интересно, что Маккартни станет первой соперницей Марты Костюк на US Open, их матч будет сыгран в понедельник.