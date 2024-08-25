WTA25 августа 2024, 11:25 | Обновлено 25 августа 2024, 11:30
471
4
Первая соперница Костюк на US Open неожиданно выиграла турнир в Кливленде
Маккартни Кесслер остановила в финале лидера посева
25 августа 2024, 11:25 | Обновлено 25 августа 2024, 11:30
471
4
Состоялся финал на хардовом турнире WTA 250 в Кливленде (США).
В матче за титул обладательница уайлд-кард Маккартни Кесслер (№98 WTA) переиграла лидера посева Беатрис Хаддад Майю из Бразилии (№23 WTA).
Кливленд. Финал
Маккартни Кесслер (США) [WC] – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) [1] – 1:6, 6:1, 7:5
Отметим, что для 25-летней Кесслер это был первый финал на уровне WTA.
Интересно, что Маккартни станет первой соперницей Марты Костюк на US Open, их матч будет сыгран в понедельник.
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І все таки, я за те, що треба заявлятися на всі турніри, а далі дивитися по сітці. Бо Марта могла отримати замість Кесслер, якусь Осаку, і вже точно майже не мати шансів на очки.