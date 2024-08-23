Известно расписание матчей с участием украинок на US Open на 26 августа
В понедельник на корты Нью-Йорка выйдут сразу 6 украинок
26 августа стартуют поединки основной сетки Открытого чемпионата США по теннису.
В первый игровой день на корты Нью-Йорка выйдут сразу шесть украинских теннисисток.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
US Open. Первый круг одиночного разряда
Корт №5. 1 запуск (18:00)
Элина Свитолина (№28 WTA) [27] – Мария Лурдес Карле (№86 WTA)
Корт №6. 1 запуск (18:00)
Даяна Ястремская (№33 WTA) [32] – Юле Нимайер (№100 WTA)
Корт №10. 2 запуск (20:00*)
Ангелина Калинина (№54 WTA) – Осеан Доден (№83 WTA)
Корт №11. 2 запуск (20:00*)
Леся Цуренко (№82 WTA) – Пейтон Стернс (№47 WTA)
Корт №12. 4 запуск (23:30)
Марта Костюк (№19 WTA) [19] – Маккартни Кесслер (№98 WTA) [WC]
Grandstand. 4 запуск (не ранее 01:00 в ночь на вторник)
Юлия Стародубцева (№146 WTA) – Виктория Азаренко (№20 WTA)
*ориентировочное время начала по Киеву
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Железный Майк» ждет мегафайт Теренс Кроуфорд – Сауль Альварес
Лидируют Алькарас, Джокович и Гофф