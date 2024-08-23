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US Open
23 августа 2024, 22:28 | Обновлено 23 августа 2024, 22:31
387
0

Известно расписание матчей с участием украинок на US Open на 26 августа

В понедельник на корты Нью-Йорка выйдут сразу 6 украинок

23 августа 2024, 22:28 | Обновлено 23 августа 2024, 22:31
387
0
Известно расписание матчей с участием украинок на US Open на 26 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

26 августа стартуют поединки основной сетки Открытого чемпионата США по теннису.

В первый игровой день на корты Нью-Йорка выйдут сразу шесть украинских теннисисток.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

US Open. Первый круг одиночного разряда

Корт №5. 1 запуск (18:00)
Элина Свитолина (№28 WTA) [27] – Мария Лурдес Карле (№86 WTA)

Корт №6. 1 запуск (18:00)
Даяна Ястремская (№33 WTA) [32] – Юле Нимайер (№100 WTA)

Корт №10. 2 запуск (20:00*)
Ангелина Калинина (№54 WTA) – Осеан Доден (№83 WTA)

Корт №11. 2 запуск (20:00*)
Леся Цуренко (№82 WTA) – Пейтон Стернс (№47 WTA)

Корт №12. 4 запуск (23:30)
Марта Костюк (№19 WTA) [19] – Маккартни Кесслер (№98 WTA) [WC]

Grandstand. 4 запуск (не ранее 01:00 в ночь на вторник)
Юлия Стародубцева (№146 WTA) – Виктория Азаренко (№20 WTA)

*ориентировочное время начала по Киеву

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расписание US Open 2024 Элина Свитолина Даяна Ястремская Ангелина Калинина Леся Цуренко Марта Костюк Юлия Стародубцева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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