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US Open
26 августа 2024, 22:25 | Обновлено 26 августа 2024, 22:31
628
10

Калинина победно стартовала на US Open и вышла на Свитолину

Ангелина отдала вторую партию Осеан Доден, но выиграла уверенно

26 августа 2024, 22:25 | Обновлено 26 августа 2024, 22:31
628
10
Калинина победно стартовала на US Open и вышла на Свитолину
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№55 WTA) победно начала выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом раунде украинка переиграла француженку Осеан Доден (№86 WTA).

US Open. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Осеан Доден (Франция) – 6:1, 3:6, 6:1

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка вышла вперед.

В следующем раунде Калинина сразится против еще одной украинки Элины Свитолиной (№28 WTA), которая на фоне повреждения одолела Марию Лурдес Карле из Аргентины.

Ранее турнир неожиданно покинула Даяна Ястремская.

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Ангелина Калинина Осеан Доден US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 10
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Андрій Заліщук
Українському дербі бути!!! Молодець, Геля!!! Третій сет бубликом закрила!
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+2
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C.Пеклов
молодець ,у 3 сеті поставила свою подачу так,що стали залітати ейс за ейсом.Матч українок гадаю буде цікавим.
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+1
Falko
Узагалі-то Океанія грала доволі грамотно. І подача в неї не сильно качає, навіть друга кручена і небезпечна. І підрізає добре. Але її проблема, що їй доводилося майже стояти на місці, тому, коли в Калініної проходили удари по кутах чи зміна напрямку, Додік не мала шансів.
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0
Нехай щастить
Не дивився гри,але радий за Ангеліна.
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0
andrian311
Шкода, тому що Калініна виглядала не найгірше, особливо, коли відчула впевненість. Можливо за умов проблем із ногою може нав'язати Світоліній боротьбу.
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0
Serhii P.
добре, хоч буде Світоліній легка прогулянка у 2-му турі
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-3
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