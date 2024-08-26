Калинина победно стартовала на US Open и вышла на Свитолину

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№55 WTA) победно начала выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом раунде украинка переиграла француженку Осеан Доден (№86 WTA).

US Open. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Осеан Доден (Франция) – 6:1, 3:6, 6:1

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка вышла вперед.

В следующем раунде Калинина сразится против еще одной украинки Элины Свитолиной (№28 WTA), которая на фоне повреждения одолела Марию Лурдес Карле из Аргентины.

Ранее турнир неожиданно покинула Даяна Ястремская.