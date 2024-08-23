Драматичный старт Бундеслиги. Байер вырвал победу у Боруссии М на 90+11 мин
Первый матч 1-го тура чемпионата Германии порадовал зрителей 5 мячами
23 августа на Боруссия-Парк прошел стартовый матч 1-го тура Бундеслиги.
Первый матч сезона чемпионата Германии порадовал зрителей 5 мячами. Боруссия Менхенгладбах на домашней арене уступила Байеру со счетом 2:3.
Проигрывая к перерыву 0:2, хозяева поля сумели во втором тайме сравнять счет усилиями Нико Эльведи и Тима Кляйндинста.
Байер вырвал победу у Боруссии М благодаря голу Флориана Вирца на 90+11 минуте. Вирц оформил дубль, еще один гол у победителей провел Гранит Джака.
Остальные матчи 1-го тура Бундеслиги пройдут 24 и 25 августа.
Бундеслига. 1-й тур, 23 августа
Боруссия Менхенгладбах – Байер Леверкузен – 2:3
Голы: Эльведи, 59, Кляйндист, 85 – Джака, 12, Вирц, 38, 90+11
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