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Чемпионат Германии
Боруссия М
23.08.2024 21:30 – FT 2 : 3
Байер
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Германия
23 августа 2024, 23:37 | Обновлено 23 августа 2024, 23:44
564
4

Драматичный старт Бундеслиги. Байер вырвал победу у Боруссии М на 90+11 мин

Первый матч 1-го тура чемпионата Германии порадовал зрителей 5 мячами

23 августа 2024, 23:37 | Обновлено 23 августа 2024, 23:44
564
4
Драматичный старт Бундеслиги. Байер вырвал победу у Боруссии М на 90+11 мин
Getty Images/Global Images Ukraine

23 августа на Боруссия-Парк прошел стартовый матч 1-го тура Бундеслиги.

Первый матч сезона чемпионата Германии порадовал зрителей 5 мячами. Боруссия Менхенгладбах на домашней арене уступила Байеру со счетом 2:3.

Проигрывая к перерыву 0:2, хозяева поля сумели во втором тайме сравнять счет усилиями Нико Эльведи и Тима Кляйндинста.

Байер вырвал победу у Боруссии М благодаря голу Флориана Вирца на 90+11 минуте. Вирц оформил дубль, еще один гол у победителей провел Гранит Джака.

Остальные матчи 1-го тура Бундеслиги пройдут 24 и 25 августа.

Бундеслига. 1-й тур, 23 августа

Боруссия Менхенгладбах – Байер Леверкузен – 2:3

Голы: Эльведи, 59, Кляйндист, 85 – Джака, 12, Вирц, 38, 90+11

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 4
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roman75zpr
Чемпіонат новий, а звичка у Баєра стара - забивати переможні м'ячі на останніх секундах. ) Як вони це роблять? І як це цього Фірца так ніхто не переманив у месезоннi?)
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+3
Олексій Коваль
Байєр повертається?!?! Або порвемоусіх-2!!!
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+2
pol-55
Хороший матч,правильно драматичний для Боруссії,після знатної димовухи від фанів на10хв зрівняли рахунок,а потім в кінці викопали пеналь з *недр* ВАРа на те порушення арбітри навіть не звернули уваги і головне воротар навіть відбив ,але не в сторону,ну короче добили Боруссію.
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+1
luceorius
 Сподівався, в кінці минулого сезону Аталанта припинила цю звичку Баєра, але ні - знову те самеє Ну-ну.
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0
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