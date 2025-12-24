Роман ГРИГОРЧУК: «Я разочарован. Это был очень серьезный удар»

Украинский тренер Роман Григорчук признался, что он разочарован периодом, когда во второй раз возглавил одесский Черноморец. Специалист очень ждал возобновления УПЛ зимой 2022 года, но началась полномасштабная война.

– Вернемся к вашей второй каденции в одесском Черноморце (2022-2024). Насколько ощутимо изменился украинский футбол в этот период по сравнению с тем, что было раньше?

– Конечно, изменился, и на это есть свои причины, но я не могу вам сказать, что то время и вообще в любое время... Вот я не могу сказать, что УПЛ была слабой. Конечно, уровень изменился, и это было ощутимо. Вы помните какие составы команд были в Шахтере, Динамо, Металлисте, Днепре... Можно долго перечислять команды. Так вот, в командах того времени были футболисты, цена которых достигала 50-70 миллионов. В последующие годы просто не было легионеров такого уровня, именно поэтому уровень упал, но не до такого уровня, что можно было бы назвать УПЛ слабой лигой. Ни в один год я бы так УПЛ не назвал.

- Вам как тренеру проще было работать в период 2010-2014, когда в УПЛ были качественные легионеры или в период 2022-2024, когда уровень команд несколько снизился, как и уровень самой лиги?

– Я вам скажу, что здесь даже подход и тренерская работа отличаются. Подход к более звездным игрокам несколько отличается от подхода, который ты должен знать к игрокам, которые ниже уровня. Подход отличается!

– Какие задачи перед вами ставило руководство «моряков» во вторую каденцию пребывания в клубе (2022–2024)? Насколько Вы рады этому периоду пребывания в клубе?

– Я не могу сказать, что я доволен! Скорее, я разочарован этим периодом. Мы пришли в команду в январе 2022 года. Где-то за полтора-два месяца нам удалось собрать и организовать команду так, что в середине февраля моряки были командой, от которой я просто получал удовольствие. Я получал удовольствие от работы, которую мы провели и от того, как играл Черноморец на зимнем собрании в 2022 году.

Я видел, что команда будет просто шикарной, но в Украине началась война. Расскажу вам одну интересную деталь, 27 февраля мы должны были играть против «Мариуполя», но война началась 24 февраля. Так вот, 22-23 февраля того года мы вернулись из собрания и я ужасно ждал начала чемпионата. Я был ужасно доволен тем, как команда готова к чемпионату. На сборах и команда играла в креативный и интересный футбол – просто красота. Мы уже понимали, что нас ждет возвращение этой атмосферы на стадионе «Черноморец». Уже 22 февраля на первый матч "моряков" после зимней паузы было продано около 25 тысяч билетов. Вы можете себе представить? 25 тысяч билетов. Люди ждали футбола, но вот так произошло в жизни… Война… Для меня это был очень серьезный удар.

– 24 февраля 2022 года. Полномасштабная война... Вспомним день! Как он прошел вам? Какие разговоры были внутри команды? Что говорило руководство «моряков»?

– Последние дни перед началом полномасштабной войны я просто был одержим футболом и ожиданием возобновления УПЛ. Я даже не верил, что война начнется, и ни я, ни моя семья никак к этому не готовились. В ту ночь жена мне сказала, что начались взрывы, а я просто не мог в это поверить. Лишь утром на следующий день я осознал, что война действительно началась. Это произошло и это не сон...

Мы предпринимали все возможные меры, чтобы наши футболисты были в безопасности. Я думаю, что мы не вспомним, как там точно все было, но если говорить о направлении этих шагов... Каждый наш футболист должен думать о своей семье и делать какие-то шаги. Клуб помогал всем, чем мог, – сказал Григорчук.