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Чемпионат Германии
Боруссия М
23.08.2024 21:30 – 87 2 : 2
Байер
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Германия
23 августа 2024, 21:29 | Обновлено 23 августа 2024, 23:12
36
0

Боруссия М – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный матч – 23 августа в 21:30

23 августа 2024, 21:29 | Обновлено 23 августа 2024, 23:12
36
0
Боруссия М – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Байер

23 августа на Боруссия-Парк пройдет матч 1-го тура Бундеслиги чемпионата Германии, в котором Боруссия Менхенгладбах встретится с Байером. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Боруссия Менхенгладбах

Команда Боруссия М при Марко Розе совсем недавно играла в плей-офф Лиги чемпионов. И ни один преемник этого специалиста толком ничего не показал. Наоборот, жеребцы постепенно откатывались все ниже. И эта неприятная тенденция осталась такой же и в прошлом сезоне, при Сеоане. В итоге амбициозный клуб и вовсе финишировал на 14-м месте – более того, вылетевший Бохум отстал всего на одно очко. Тем не менее, Херардо сохранил свой пост. Да и состав мало поменялся, хотя пришедший свободным агентом Кевин Штегер, опытный лидер Бохума (7 голов и 9 передач в прошлой Бундеслиге, и это полузащитник), тоже должен прийтись ко двору. Контрольные встречи были успешны, но стоит воспринимать их с серьезной оговоркой, там не результат во главе угла. В кубке с Эрцгебирге зато выиграли достаточно уверенно, 3:1.

Байер

Клуб Байер тоже переживал разные времена, но как же удачно сделали ставку на Хаби Алонсо – кстати, как раз после увольнения Сеоане. Сначала испанцу пришлось потратить время на то, чтобы освоиться в непривычной для экс-полузащитника роли главного тренера. Но в 2023/24 аспириновые были великолепны. Они не проигрывали ни в Бундеслиге, ни в кубке страны – есть золотой дубль. В том числе и первая за всю историю Леверкузена серебряная салатница. Хотя была и ложка дегтя в виде разгромного поражения в финале Лиги Европы от Аталанты. Примечательно, что летом остался молодой наставник, несмотря на интерес со стороны Ливерпуля и Баварии. Да и костяк удержали, наоборот, укрепили его покупками Терье и Алейша Гарсии. Мартен отметил дебют в Суперкубке удалением в первом тайме, но все равно его новая команда ухитрилась сравнять счет 2:2 на 88-й минуте, и обыграла Штутгарт в серии пенальти.

Статистика личных встреч

Боруссия не может выиграть с 2019 года. Но при этом дважды в трех предыдущих очных поединках оформляли с фармацевтами вничью.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET ждет победы гостей. Но с учетом того, как зрелищно клубы сыграли неделю назад, ставим на тотал больше 3.0 голов (коэффициент – 1.75).

Прогноз Sport.ua
Боруссия М
23 августа 2024 -
21:30
Байер
Тотал больше 3.0 1.75 Сделать ставку
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Боруссия Менхенгладбах Боруссия М - Байер Байер Бундеслига чемпионат Германии по футболу прогнозы на футбол прогнозы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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