Драматичный старт Бундеслиги. Байер одолел Боруссию М на 90+11 мин

23 августа на Боруссия-Парк прошел стартовый матч 1-го тура Бундеслиги с участием действующего чемпиона Германии.

Первый матч сезона чемпионата Германии порадовал зрителей 5 мячами. Боруссия Менхенгладбах на домашней арене уступила Байеру со счетом 2:3.

Проигрывая к перерыву 0:2, хозяева поля сумели во втором тайме сравнять счет усилиями Нико Эльведи и Тима Кляйндинста.

Байер вырвал победу у Боруссии М благодаря голу Флориана Вирца на 90+11 минуте – добивание после незабитого пенальти. Вирц оформил дубль, еще один гол у победителей провел Гранит Джака.

Остальные матчи 1-го тура Бундеслиги пройдут 24 и 25 августа.

Бундеслига. 1-й тур, 23 августа

Боруссия Менхенгладбах – Байер Леверкузен – 2:3

Голы: Эльведи, 59, Кляйндист, 85 – Джака, 12, Вирц, 38, 90+11

Боруссия М: Омлин, Нец (Кьяродиа, 90+5), Эльведи, Итакура, Скалли, Вайгль, Райтц (Зандер, 71), Штегер, Онора (Лайнер, 90+5), Плеа (Чванчара, 71), Кляйндинст (Нгуму, 90+5).

Байер: Градецки, Инкапиэ, Та, Тапсоба, Вирц, Хофманн (Терье, 65), Гримальдо, Фримпонг, Андрих (Алейш Гарсия, 82), Джака, Бонифасе (Адли, 82).

Предупреждение: Лайнер, 90+13.

Видео голов и обзор матча

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