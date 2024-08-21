21 августа в 22:00 проходит первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург».

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Команды встречаются в польском городе Люблине на Арене Люблин.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Динамо и РБ Зальцбург

Ответный матч между этими командами пройдет 27 августа в австрийском Зальцбурге.

Динамо – РБ Зальцбург. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Нене Доржелес, 29 мин

ГОЛ! 0:2. Мауриц Кьергор, 50 мин (пен)