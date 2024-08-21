Динамо – РБ Зальцбург. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов
21 августа в 22:00 проходит первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в польском городе Люблине на Арене Люблин.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Динамо и РБ Зальцбург
Ответный матч между этими командами пройдет 27 августа в австрийском Зальцбурге.
Динамо – РБ Зальцбург. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Нене Доржелес, 29 мин
ГОЛ! 0:2. Мауриц Кьергор, 50 мин (пен)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Знакомая фамилия появилась в составе команды из Одессы
Легендарный нокаутер отметил Джеймса Смита