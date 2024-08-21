Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – РБ Зальцбург. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов Квалификация
Динамо Киев
21.08.2024 22:00 – 77 0 : 2
РБ Зальцбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 августа 2024, 22:50 | Обновлено 21 августа 2024, 23:35
3765
0

Динамо – РБ Зальцбург. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

21 августа 2024, 22:50 | Обновлено 21 августа 2024, 23:35
3765
0
Динамо – РБ Зальцбург. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

21 августа в 22:00 проходит первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в польском городе Люблине на Арене Люблин.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Динамо и РБ Зальцбург

Ответный матч между этими командами пройдет 27 августа в австрийском Зальцбурге.

Динамо – РБ Зальцбург. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Нене Доржелес, 29 мин

ГОЛ! 0:2. Мауриц Кьергор, 50 мин (пен)

События матча

50’
ГОЛ ! С пенальти забил Мауритс Кергор (РБ Зальцбург).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Нене Доргелес (РБ Зальцбург).
По теме:
Источник: Черноморец просматривает воспитанника Динамо
ВИДЕО. Динамо пропустило второй гол. Кьергор реализовал пенальти
ВИДЕО. Динамо пропустило от РБ Зальцбург. Отличился Нене Доржелес
Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов Динамо - РБ Зальцбург видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черноморец заявил Григорчука-младшего
Футбол | 21 августа 2024, 22:04 0
Черноморец заявил Григорчука-младшего
Черноморец заявил Григорчука-младшего

Знакомая фамилия появилась в составе команды из Одессы

Фрэнк Бруно назвал одного бойца, который бил сильнее, чем Тайсон и Льюис
Бокс | 21 августа 2024, 07:42 0
Фрэнк Бруно назвал одного бойца, который бил сильнее, чем Тайсон и Льюис
Фрэнк Бруно назвал одного бойца, который бил сильнее, чем Тайсон и Льюис

Легендарный нокаутер отметил Джеймса Смита

Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Футбол | 21.08.2024, 10:49
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Неожиданный разгром. Снигур не смогла пробиться в финал отбора US Open
Теннис | 21.08.2024, 18:50
Неожиданный разгром. Снигур не смогла пробиться в финал отбора US Open
Неожиданный разгром. Снигур не смогла пробиться в финал отбора US Open
Названы 12 лучших панчеров в истории. Свирепого Майка Тайсона среди них нет
Бокс | 21.08.2024, 07:46
Названы 12 лучших панчеров в истории. Свирепого Майка Тайсона среди них нет
Названы 12 лучших панчеров в истории. Свирепого Майка Тайсона среди них нет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
21.08.2024, 06:45
Футбол
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
20.08.2024, 14:52 116
Война
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
21.08.2024, 12:28 43
Футбол
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Цинциннати
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Цинциннати
19.08.2024, 23:23 3
Теннис
Главный тренер сборной Узбекистана прокомментировал победу Хижняка на ОИ
Главный тренер сборной Узбекистана прокомментировал победу Хижняка на ОИ
20.08.2024, 08:38
Олимпийские игры
Динамо может подписать экс-форварда Днепра-1 и Жироны
Динамо может подписать экс-форварда Днепра-1 и Жироны
20.08.2024, 21:17 3
Футбол
Михайличенко рассказал о шансах Динамо в противостоянии с Зальцбургом
Михайличенко рассказал о шансах Динамо в противостоянии с Зальцбургом
20.08.2024, 14:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем