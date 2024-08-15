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WTA
15 августа 2024, 15:46 | Обновлено 15 августа 2024, 15:47
48
0

Киченок / Остапенко – Дэвис / Монтгомери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда на турнире в Цинциннати

15 августа 2024, 15:46 | Обновлено 15 августа 2024, 15:47
48
0
Киченок / Остапенко – Дэвис / Монтгомери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

15 августа украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) в парном разряде.

Во втором раунде основы украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против дуэта Тереза Михаликова (Словакия) / Оливия Николс (Великобритания). Встреча начнется третьим запуском на корте №11 после матча Дарт / Перес – Се / Мертенс. Ориентировочное время начала поединка – 22:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Хэрриет Дарт / Эллен Перес – Се Шувэй / Элизе Мертенс

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Тереза Михаликова Оливия Николс Людмила Киченок WTA Цинциннати смотреть онлайн Алена Остапенко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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