Киченок / Остапенко – Дэвис / Монтгомери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда на турнире в Цинциннати
15 августа украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) в парном разряде.
Во втором раунде основы украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против дуэта Тереза Михаликова (Словакия) / Оливия Николс (Великобритания). Встреча начнется третьим запуском на корте №11 после матча Дарт / Перес – Се / Мертенс. Ориентировочное время начала поединка – 22:30 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Хэрриет Дарт / Эллен Перес – Се Шувэй / Элизе Мертенс
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