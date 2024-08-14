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  4. Мбаппе забил. Реал спокойно переиграл Аталанту в матче за Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА
Реал Мадрид
14.08.2024 22:00 – FT 2 : 0
Аталанта
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Суперкубок УЕФА
14 августа 2024, 23:51 | Обновлено 15 августа 2024, 01:14
1340
5

Мбаппе забил. Реал спокойно переиграл Аталанту в матче за Суперкубок УЕФА

Мадридская команда выиграла очередной трофей

14 августа 2024, 23:51 | Обновлено 15 августа 2024, 01:14
1340
5
Мбаппе забил. Реал спокойно переиграл Аталанту в матче за Суперкубок УЕФА
УЕФА

Честно говоря, счет 2:0 в этом матче в пользу «Реала» выглядел очевидным. Но, конечно, для того, чтобы заявлять так и не выглядеть любителем блеснуть задним умом, нужно было сделать ставку в букмекерской конторе на этот счет, чего не было, поэтому на этом не буду акцентировать внимание.

Все же «Реал» с его фанстастическими результатами в Лиге чемпионов выглядел явным фаворитом, а приход Мбаппе только усилил и так космический состав «галактикос». У «Аталанты» же проблемы были противоположными, на скамейку запасных попали откровенные дублеры.

С первых минут показалось, что игроки «богини» все это понимают и в случае поражения особо не расстроятся. Возможно, исключением стал Лукман, чья резкость дала возможность понервничать защите Мадрида. И, возможно, не растерялся Пашалич, который на старте второго тайма после удара в упор под перекладину дал возможность совершить Куртуа суперсейв.

Но это мы забежали вперед и не описали ход первого тайма. В нем, конечно, доминировали «сливочные», однако замкнуть прострелы Беллингема, Винисиуса или Карвахаля не удавалось никому. Мбаппе привыкал к команде, поэтому не удивительно, что свой единственный момент для удара использовал не лучшим образом, попав в защитника. Не забил и Родриго, которому не мешал уже никто, но перекладина не дала совершиться взятию ворот.

А у итальянцев, конечно, не мог быть в атаке полный ноль. Пусть и несколько случайный, но был и удар в перекладину, и выбегание практически на свидание с Куртуа Дзаппакосты. Оффсайд, конечно, там был, но все же.

Второй тайм начался с вышеупомянутого сейва Куртуа, тогда ничего серьезного не происходило, но в конце концов «Реал» забил. Винисиус еще раз оставил оборону в дураках и выкатил слева идеальный пас на пустые ворота Вальверде, который с метра промахнуться не мог.

И практически сразу же произошел контрольный выстрел. Хин потерял мяч и, как показали потом камеры, Гасперини сразу все понял. Пошла атака с переводом мяча справа налево, в завершающей фазе которой Беллингем выкатил мяч уже слева направо на 11 метров Мбаппе и тот расстрелял правую девятку, открыв счет своим голам за «Реал».

Между голами мог отметиться и Винисиус, но не сумел реализовать выход один на один. Однако партнеры и без его гола оформили комфортную победу, поскольку до конца матча тренеры больше думали, кого из резервистов выпустить, чтобы зачекиниться в матче за Суперкубок.

В итоге произошла сверхуверенная победа «Реала», футболисты которого уже настолько привыкли выигрывать трофеи, что не очень-то радовались во время награждения. Посмотрим по ходу сезона, не произойдет ли перенасыщенность трофеями, которая повлияет на игровую форму.

Фото – УЕФА

Суперкубок УЕФА 2024

«Реал» – «Аталанта» – 2:0

Голы: Вальверде, 59, Мбаппе, 68

Предупреждения: Беллингем, 35, Винисиус, 42 – Эдерсон, 9, Джимсити, 65

«Реал»: Куртуа – Карвахаль (Васкес, 89), Рюдигер, Милитао, Менди – Тчуамэни, Вальверде, Беллингем (Себальос, 89) – Родриго (Модрич, 77), Мбаппе (Диас, 83), Винисиус (Гюллер, 89)

«Аталанта»: Муссо – Джимшити, Хин (Палестра, 90), Колашинац (Баккер, 71) – Дзаппакоста (Годфри, 62), де Рон, Пашалич (Манцони, 90), Эдерсон, Руджери – де Кетеларе (Ретеги, 62), Лукман

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Стадион: «Народовы» (Варшава, Польша)

РЕАЛ - АТАЛАНТА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 5
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Макс Максов
В Реала була просто краща реалізація! Клас взяв своє...
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+1
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🔱Avtoigor🔱
Двоє захисників нічого не змогли зробити з Мбаппе, як два стовпа, які навіть не заважали пробивати йому
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0
KIPR ALECS
Зловив себе на думці...що цей склад Реалу Вінісіус, Мбаппе....мене дратує що пздц. Ментально буду проти цих хфутболерів
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-4
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