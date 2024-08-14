Мбаппе забил. Реал спокойно переиграл Аталанту в матче за Суперкубок УЕФА

Честно говоря, счет 2:0 в этом матче в пользу «Реала» выглядел очевидным. Но, конечно, для того, чтобы заявлять так и не выглядеть любителем блеснуть задним умом, нужно было сделать ставку в букмекерской конторе на этот счет, чего не было, поэтому на этом не буду акцентировать внимание.

Все же «Реал» с его фанстастическими результатами в Лиге чемпионов выглядел явным фаворитом, а приход Мбаппе только усилил и так космический состав «галактикос». У «Аталанты» же проблемы были противоположными, на скамейку запасных попали откровенные дублеры.

С первых минут показалось, что игроки «богини» все это понимают и в случае поражения особо не расстроятся. Возможно, исключением стал Лукман, чья резкость дала возможность понервничать защите Мадрида. И, возможно, не растерялся Пашалич, который на старте второго тайма после удара в упор под перекладину дал возможность совершить Куртуа суперсейв.

Но это мы забежали вперед и не описали ход первого тайма. В нем, конечно, доминировали «сливочные», однако замкнуть прострелы Беллингема, Винисиуса или Карвахаля не удавалось никому. Мбаппе привыкал к команде, поэтому не удивительно, что свой единственный момент для удара использовал не лучшим образом, попав в защитника. Не забил и Родриго, которому не мешал уже никто, но перекладина не дала совершиться взятию ворот.

А у итальянцев, конечно, не мог быть в атаке полный ноль. Пусть и несколько случайный, но был и удар в перекладину, и выбегание практически на свидание с Куртуа Дзаппакосты. Оффсайд, конечно, там был, но все же.

Второй тайм начался с вышеупомянутого сейва Куртуа, тогда ничего серьезного не происходило, но в конце концов «Реал» забил. Винисиус еще раз оставил оборону в дураках и выкатил слева идеальный пас на пустые ворота Вальверде, который с метра промахнуться не мог.

И практически сразу же произошел контрольный выстрел. Хин потерял мяч и, как показали потом камеры, Гасперини сразу все понял. Пошла атака с переводом мяча справа налево, в завершающей фазе которой Беллингем выкатил мяч уже слева направо на 11 метров Мбаппе и тот расстрелял правую девятку, открыв счет своим голам за «Реал».

Между голами мог отметиться и Винисиус, но не сумел реализовать выход один на один. Однако партнеры и без его гола оформили комфортную победу, поскольку до конца матча тренеры больше думали, кого из резервистов выпустить, чтобы зачекиниться в матче за Суперкубок.

В итоге произошла сверхуверенная победа «Реала», футболисты которого уже настолько привыкли выигрывать трофеи, что не очень-то радовались во время награждения. Посмотрим по ходу сезона, не произойдет ли перенасыщенность трофеями, которая повлияет на игровую форму.

Фото – УЕФА

Суперкубок УЕФА 2024

«Реал» – «Аталанта» – 2:0

Голы: Вальверде, 59, Мбаппе, 68

Предупреждения: Беллингем, 35, Винисиус, 42 – Эдерсон, 9, Джимсити, 65

«Реал»: Куртуа – Карвахаль (Васкес, 89), Рюдигер, Милитао, Менди – Тчуамэни, Вальверде, Беллингем (Себальос, 89) – Родриго (Модрич, 77), Мбаппе (Диас, 83), Винисиус (Гюллер, 89)

«Аталанта»: Муссо – Джимшити, Хин (Палестра, 90), Колашинац (Баккер, 71) – Дзаппакоста (Годфри, 62), де Рон, Пашалич (Манцони, 90), Эдерсон, Руджери – де Кетеларе (Ретеги, 62), Лукман

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Стадион: «Народовы» (Варшава, Польша)

РЕАЛ - АТАЛАНТА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА