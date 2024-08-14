14 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА 2024 между командами Реал Мадрид и Аталанта.

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Поединок пройдет на стадионе Народовы в Варшаве. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Реал Мадрид

Минувший сезон для Реала оказался поистине выдающимся. Даже без традиционного центрфорварда в составе, команда под руководством Карло Анчелотти смогла завоевать не только титул чемпионов Ла Лиги, но триумфально выиграть и Лигу чемпионов, и Суперкубок Испании. В финале Лиги чемпионов бланкос одержали победу над дортмундской Боруссией со счетом 2:0, благодаря голам Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора, забитым во втором тайме.

Этим летом Реал отправился в турне по США, где потерпел поражение в Эль Класико против Барселоны (1:2), а также уступил Милану (0:1). Однако завершили подготовку к сезону мадридцы победой над Челси со счетом 2:1.

В предстоящем матче против Аталанты впервые за Реал может выйти звездный новичок команды Килиан Мбаппе, который пропустил все товарищеские встречи. Также возможно, что свой дебют за клуб проведет молодой бразилец Эндрик.

Реал Мадрид пять раз в своей истории выигрывал Суперкубок УЕФА.

Аталанта

Аталанта записала в свою историю первую победу в еврокубках. Подопечные Джан Пьеро Гасперини неожиданно разгромили Байер из Леверкузена в финале Лиги Европы со счетом 3:0, благодаря хет-трику нигерийского нападающего Адемолы Лукмана. В Серии А Аталанта финишировала на четвертом месте, несмотря на неудачное начало сезона, что позволило им вновь пробиться в Лигу чемпионов.

Однако лето не обошлось без потерь: из-за разрыва крестообразных связок, практически весь сезон пропустит лучший бомбардир команды Джанлука Скамакка. На его замену клуб оперативно приобрел форварда сборной Италии Матео Ретеги из Дженоа.

Летние товарищеские встречи показали, что Аталанта находится не в лучшей форме: команда крупно проиграла Санкт-Паули (0:3) и Парме (1:4), а также сыграла вничью с АЗ Алкмаар (2:2).

Аталанта впервые в истории сыграет в матче за Суперкубок УЕФА.

Личные встречи

В сезоне 2020/21 Аталанта и Реал играли друг с другом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда Реал на выезде выиграл 1:0, а дома – 3:1.

Прогноз на матч Реал – Аталанта

Есть ли какие-то причины для того, чтобы Реал не завоевал очередной трофей? Официальный матч, дебют Мбаппе, ну и титул для Андрея Лунина – будет красиво. Победа подопечных Анчелотти за коэффициент 1.55.