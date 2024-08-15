Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти выступил с заявлением по игре Реала в матче за Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА
Реал Мадрид
14.08.2024 22:00 – FT 2 : 0
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Суперкубок УЕФА
15 августа 2024, 01:57 | Обновлено 15 августа 2024, 02:00
295
0

Анчелотти выступил с заявлением по игре Реала в матче за Суперкубок УЕФА

Карло – о поединке с «Аталантой»

15 августа 2024, 01:57 | Обновлено 15 августа 2024, 02:00
295
0
Анчелотти выступил с заявлением по игре Реала в матче за Суперкубок УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В среду, 14 августа, в Варшаве стал известен победитель матча за Суперкубок УЕФА, в котором отношения выяснили мадридский «Реал» и «Аталанта» из Бергамо.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «галактикос». Про голу в рядах подопечных Карло Анчелотти забили Федерико Вальверде и Килиан Мбаппе, который после столь триумфального дебюта за «Реал» выступил с признанием.

«Это честь и привилегия для меня. Переживать такие вечера, страдать, бороться и побеждать...

В первом тайме нам было тяжело, поскольку «Аталанта» много прессинговала и хорошо оборонялась. Во втором тайме игра немного раскрылась, соперник подустал, у нас было больше свободного пространства. А в первом тайме «Аталанта» выигрывала больше единоборств, больше проблем было у нас.

Когда есть свободные зоны, то Родриго, Винисиус и Мбаппе очень опасны. У Килиана есть необходимое мастерство для того, чтобы забить много голов. Нам нужно найти баланс, и сегодня он был. Команда отлично отработала в защите.

Футболисты, вернувшиеся из отпуска неделю назад, приехали в хорошей форме, и за это я благодарен. Нельзя сказать, что нам чего-то не хватает [до 100%]. Нам нужно работать, биться и бороться в каждом матче», – рассказал Анчелотти.

По теме:
Гасперини оценил поражение Аталанты от Реала за Суперкубок УЕФА
Реал, обыграв Аталанту, установил уникальное достижение в XXI-м веке
Автор первого гола в Суперкубке: «Моё празднование было посвящено Кроосу»
Карло Анчелотти Реал Мадрид Реал - Аталанта Суперкубок УЕФА
Юрій Остроумов Источник: AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин завоевал Суперкубок УЕФА. Сколько трофеев у украинца в составе Реала?
Футбол | 15 августа 2024, 00:06 8
Лунин завоевал Суперкубок УЕФА. Сколько трофеев у украинца в составе Реала?
Лунин завоевал Суперкубок УЕФА. Сколько трофеев у украинца в составе Реала?

14 августа подопечные Карло Анчелотти переиграли Аталанту 2:0

ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
Футбол | 14 августа 2024, 09:21 11
ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс

Спортивный директор «Шахтера» поздравил киевлян с положительным результатом

ДЕМЬЯНЕНКО: «Если б так удалили динамовца, мы бы тоже считали это спорным»
Футбол | 14.08.2024, 21:23
ДЕМЬЯНЕНКО: «Если б так удалили динамовца, мы бы тоже считали это спорным»
ДЕМЬЯНЕНКО: «Если б так удалили динамовца, мы бы тоже считали это спорным»
В Рейнджерс дали оценку поражению дома от Динамо и вылету из ЛЧ
Футбол | 14.08.2024, 07:14
В Рейнджерс дали оценку поражению дома от Динамо и вылету из ЛЧ
В Рейнджерс дали оценку поражению дома от Динамо и вылету из ЛЧ
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 14.08.2024, 06:23
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Беленюк рассказал о воровстве на Олимпиаде: «Скорее всего, уборщицы»
Беленюк рассказал о воровстве на Олимпиаде: «Скорее всего, уборщицы»
13.08.2024, 19:53 3
Олимпийские игры
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
13.08.2024, 13:05
Теннис
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
13.08.2024, 06:23 12
Футбол
Рейнджерс – Динамо – 0:2. Пихаленок и Волошин. Видео голов и обзор
Рейнджерс – Динамо – 0:2. Пихаленок и Волошин. Видео голов и обзор
14.08.2024, 00:31 1
Футбол
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
13.08.2024, 11:48 1
Бокс
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
13.08.2024, 23:41 205
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
14.08.2024, 01:00 18
Футбол
Безумная перестрелка. Клуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины
Безумная перестрелка. Клуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины
13.08.2024, 14:46 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем