Анчелотти выступил с заявлением по игре Реала в матче за Суперкубок УЕФА

В среду, 14 августа, в Варшаве стал известен победитель матча за Суперкубок УЕФА, в котором отношения выяснили мадридский «Реал» и «Аталанта» из Бергамо.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «галактикос». Про голу в рядах подопечных Карло Анчелотти забили Федерико Вальверде и Килиан Мбаппе, который после столь триумфального дебюта за «Реал» выступил с признанием.

«Это честь и привилегия для меня. Переживать такие вечера, страдать, бороться и побеждать...

В первом тайме нам было тяжело, поскольку «Аталанта» много прессинговала и хорошо оборонялась. Во втором тайме игра немного раскрылась, соперник подустал, у нас было больше свободного пространства. А в первом тайме «Аталанта» выигрывала больше единоборств, больше проблем было у нас.

Когда есть свободные зоны, то Родриго, Винисиус и Мбаппе очень опасны. У Килиана есть необходимое мастерство для того, чтобы забить много голов. Нам нужно найти баланс, и сегодня он был. Команда отлично отработала в защите.

Футболисты, вернувшиеся из отпуска неделю назад, приехали в хорошей форме, и за это я благодарен. Нельзя сказать, что нам чего-то не хватает [до 100%]. Нам нужно работать, биться и бороться в каждом матче», – рассказал Анчелотти.