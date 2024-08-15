Мбаппе выступил с признанием после триумфального дебюта за Реал

В среду, 14 августа, в Варшаве стал известен победитель матча за Суперкубок УЕФА, в котором отношения выяснили мадридский «Реал» и «Аталанта» из Бергамо.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «галактикос».

Автором второго гола «Реала» в поединке стал нападающий Килиан Мбаппе, который впервые появился на поле в форме мадридцев после перехода из парижского «ПСЖ».

«Удовольствие от игры даже важнее, чем мой гол. Я очень счастлив, я чувствую себя привилегированным игроком. У нас отличная команда, это «Реал» Мадрид. Джуд, Родриго, Вини – отличные игроки. Мы будем улучшать нашу коллективную игру матч за матчем», – заявил Мбаппе после финального свистка.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти стал рекордсменом Суперкубка УЕФА.