Достижение Папы Карло. Анчелотти стал рекордсменом Суперкубка УЕФА

В среду, 14 августа, в Варшаве стал известен победитель матча за Суперкубок УЕФА, в котором отношения выяснили мадридский «Реал» и «Аталанта» из Бергамо.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «галактикос».

Наставник «Реала» Карло Анчелотти, приведя подопечных к триумфу в Суперкубке УЕФА, став самым титулованным тренером в истории матч-турнира. Он выиграл пятый титул, обойдя испанца Жузепа Гвардиолу, у которого на счету четыре трофея.

В 2003 году Анчелотти привел «Милан» к победе над «Порту» (1:0), а в 2007-м его команда одержала победу над «Севильей» (3:1). После перехода в мадридский «Реал» Карло продолжил успешное выступление в Суперкубке УЕФА, выиграв его в 2014 году, обыграв «Севилью» (2:0), в 2022-м, одержав победу над «Айнтрахтом» (2:0), и в 2024-м – над «Аталантой» (2:0).

Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА 2024.