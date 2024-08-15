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Суперкубок УЕФА
15 августа 2024, 01:19 | Обновлено 15 августа 2024, 01:25
139
0

Достижение Папы Карло. Анчелотти стал рекордсменом Суперкубка УЕФА

Итальянцу нет равных по количеству побед

15 августа 2024, 01:19 | Обновлено 15 августа 2024, 01:25
139
0
Достижение Папы Карло. Анчелотти стал рекордсменом Суперкубка УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти (в центре)

В среду, 14 августа, в Варшаве стал известен победитель матча за Суперкубок УЕФА, в котором отношения выяснили мадридский «Реал» и «Аталанта» из Бергамо.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «галактикос».

Наставник «Реала» Карло Анчелотти, приведя подопечных к триумфу в Суперкубке УЕФА, став самым титулованным тренером в истории матч-турнира. Он выиграл пятый титул, обойдя испанца Жузепа Гвардиолу, у которого на счету четыре трофея.

В 2003 году Анчелотти привел «Милан» к победе над «Порту» (1:0), а в 2007-м его команда одержала победу над «Севильей» (3:1). После перехода в мадридский «Реал» Карло продолжил успешное выступление в Суперкубке УЕФА, выиграв его в 2014 году, обыграв «Севилью» (2:0), в 2022-м, одержав победу над «Айнтрахтом» (2:0), и в 2024-м – над «Аталантой» (2:0).

Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА 2024.

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Карло Анчелотти Суперкубок УЕФА Реал - Аталанта Реал Мадрид Жузеп Гвардиола
Юрій Остроумов Источник: Transfermarkt
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