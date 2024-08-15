«Он вел свою команду». Назвал лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА
Мадридский «Реал» выиграл супертрофей, обыграв в Варшаве «Аталанту»
В среду, 14 августа, в Варшаве стал известен победитель матча за Суперкубок УЕФА, в котором отношения выяснили мадридский «Реал» и «Аталанта» из Бергамо.
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «галактикос».
Европейский футбольный союз назвал полузащитника «Реала» Джуда Беллингема лучшим игроком поединка.
«Он вел свою команду вперед во втором тайме, выиграв подкаты и отдав хорошие передачи вперед. Он продемонстрировал отличное владение мячом наряду с отличными лидерскими качествами, а также отдал результативную передачу на второй гол», – пояснили в УЕФА свой выбор в пользу англичанина Беллингема.
Напомним, ранее сообщалось, что украинец Андрей Лунин выиграл с «Реалом» десятый трофей.
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