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Суперкубок УЕФА
15 августа 2024, 01:03 | Обновлено 15 августа 2024, 01:06
197
0

«Он вел свою команду». Назвал лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА

Мадридский «Реал» выиграл супертрофей, обыграв в Варшаве «Аталанту»

15 августа 2024, 01:03 | Обновлено 15 августа 2024, 01:06
197
0
«Он вел свою команду». Назвал лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

В среду, 14 августа, в Варшаве стал известен победитель матча за Суперкубок УЕФА, в котором отношения выяснили мадридский «Реал» и «Аталанта» из Бергамо.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «галактикос».

Европейский футбольный союз назвал полузащитника «Реала» Джуда Беллингема лучшим игроком поединка.

«Он вел свою команду вперед во втором тайме, выиграв подкаты и отдав хорошие передачи вперед. Он продемонстрировал отличное владение мячом наряду с отличными лидерскими качествами, а также отдал результативную передачу на второй гол», – пояснили в УЕФА свой выбор в пользу англичанина Беллингема.

Напомним, ранее сообщалось, что украинец Андрей Лунин выиграл с «Реалом» десятый трофей.

Getty Images/Global Images Ukraine

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Джуд Беллингем Реал - Аталанта Суперкубок УЕФА Реал Мадрид
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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