Суперкубок УЕФА15 августа 2024, 00:06 | Обновлено 15 августа 2024, 00:20
1054
10
Лунин завоевал Суперкубок УЕФА. Сколько трофеев у украинца в составе Реала?
14 августа подопечные Карло Анчелотти переиграли Аталанту 2:0
15 августа 2024, 00:06 | Обновлено 15 августа 2024, 00:20
1054
10
14 августа мадридский Реал завоевал Суперкубок УЕФА 2024 после того, как обыграл Аталанту со счетом 2:0.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных, уступив место в воротах Тибо Куртуа. Несмотря на пропуск поединка, украинец все равно получил медаль, поскольку был в заявке команды.
Для Андрея это уже десятый титул в составе «Реала» и второй Суперкубок УЕФА.
Трофеи Андрея Лунина в составе мадридского Реала:
- чемпионат Испании 2021/22, 2023/24
- Кубок Испании 2022/23
- Суперкубок Испании 2021/22, 2023/24
- Лига чемпионов 2021/22, 2023/24
- Суперкубок УЕФА 2022, 2024
- Клубный чемпионат мира 2022
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Комментарии 10
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Безконтактний бій, так сказати😂
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так, так, прям Лунін завоював ... ага
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Шоб Реал делал без Лунина.
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