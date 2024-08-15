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  4. Лунин завоевал Суперкубок УЕФА. Сколько трофеев у украинца в составе Реала?
Суперкубок УЕФА
15 августа 2024, 00:06 | Обновлено 15 августа 2024, 00:20
1054
10

Лунин завоевал Суперкубок УЕФА. Сколько трофеев у украинца в составе Реала?

14 августа подопечные Карло Анчелотти переиграли Аталанту 2:0

15 августа 2024, 00:06 | Обновлено 15 августа 2024, 00:20
1054
10
Лунин завоевал Суперкубок УЕФА. Сколько трофеев у украинца в составе Реала?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

14 августа мадридский Реал завоевал Суперкубок УЕФА 2024 после того, как обыграл Аталанту со счетом 2:0.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных, уступив место в воротах Тибо Куртуа. Несмотря на пропуск поединка, украинец все равно получил медаль, поскольку был в заявке команды.

Для Андрея это уже десятый титул в составе «Реала» и второй Суперкубок УЕФА.

Трофеи Андрея Лунина в составе мадридского Реала:

  • чемпионат Испании 2021/22, 2023/24
  • Кубок Испании 2022/23
  • Суперкубок Испании 2021/22, 2023/24
  • Лига чемпионов 2021/22, 2023/24
  • Суперкубок УЕФА 2022, 2024
  • Клубный чемпионат мира 2022
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Андрей Лунин Суперкубок УЕФА статистические расклады Реал Мадрид Аталанта Реал - Аталанта
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 10
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Boodya
Безконтактний бій, так сказати😂
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Saar
так, так, прям Лунін завоював ... ага
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+2
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Wlad West
Шоб Реал делал без Лунина.
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-2
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