Лунин завоевал Суперкубок УЕФА. Сколько трофеев у украинца в составе Реала?

14 августа мадридский Реал завоевал Суперкубок УЕФА 2024 после того, как обыграл Аталанту со счетом 2:0.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных, уступив место в воротах Тибо Куртуа. Несмотря на пропуск поединка, украинец все равно получил медаль, поскольку был в заявке команды.

Для Андрея это уже десятый титул в составе «Реала» и второй Суперкубок УЕФА.

Трофеи Андрея Лунина в составе мадридского Реала: