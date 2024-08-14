14 августа прошел матч за Суперкубок УЕФА между командами Реал Мадрид и Аталанта.

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Поединок состоялся на стадионе Народовы в Варшаве. Игра завершилась победой королевского клуба со счетом 2:0.

В сезоне 2023/24 Реал выиграл титул Лиги чемпионов, а Аталанта взяла трофей Лиги Европы.

Суперкубок УЕФА 2024. Варшава, 14 августа

Реал Мадрид (Испания) – Аталанта (Италия) – 2:0

Гол: Вальверде, 59, Мбаппе, 68

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Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Вальверде, 59 мин.

ГОЛ! 2:0 Мбаппе, 68 мин.