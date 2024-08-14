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Суперкубок УЕФА
Реал Мадрид
14.08.2024 22:00 – FT 2 : 0
Аталанта
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Суперкубок УЕФА
14 августа 2024, 23:59 | Обновлено 15 августа 2024, 00:53
5524
0

Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов

Смотрите видеообзор матча за Суперкубок УЕФА 2024

14 августа 2024, 23:59 | Обновлено 15 августа 2024, 00:53
5524
0
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

14 августа прошел матч за Суперкубок УЕФА между командами Реал Мадрид и Аталанта.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Народовы в Варшаве. Игра завершилась победой королевского клуба со счетом 2:0.

В сезоне 2023/24 Реал выиграл титул Лиги чемпионов, а Аталанта взяла трофей Лиги Европы.

Суперкубок УЕФА 2024. Варшава, 14 августа

Реал Мадрид (Испания) – Аталанта (Италия) – 2:0

Гол: Вальверде, 59, Мбаппе, 68

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Вальверде, 59 мин.

ГОЛ! 2:0 Мбаппе, 68 мин.

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид Аталанта Реал - Аталанта видео голов и обзор Суперкубок УЕФА Федерико Вальверде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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