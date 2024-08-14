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Суперкубок УЕФА
Реал Мадрид
14.08.2024 22:00 - : -
Аталанта
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Суперкубок УЕФА
14 августа 2024, 07:28 | Обновлено 14 августа 2024, 07:30
103
0

Реал – Аталанта. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка за Суперкубок УЕФА

14 августа 2024, 07:28 | Обновлено 14 августа 2024, 07:30
103
0
Реал – Аталанта. Текстовая трансляция матча
Википедия

В среду, 14 августа, состоится поединок за Суперкубок УЕФА, в котором будут играть «Реал» и «Аталанта». Игра пройдет в Варшаве на поле стадиона «Народовы», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мадридский «Реал» очередной раз выиграл Лигу чемпионов, уверенно разобравшись в финале с дортмундской «Боруссией». «Аталанта» же сенсационно победила в Лиге Европы, нанеся в финале первое поражение в феноменальном сезоне «Байеру» Хаби Алонсо. Данный матч выглядит таким, в каком «сливочном» уверенно обретут свой очередной титул, а мы посмотрим на дебют Мбаппе и Эндрика, однако не за непредсказуемость ли мы любим футбол?

Реал – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Реал» – «Аталанта» в укранской версии сайта.

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Реал Мадрид Аталанта Реал - Аталанта Суперкубок УЕФА текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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