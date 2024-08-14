Реал Мадрид

В среду, 14 августа, состоится поединок за Суперкубок УЕФА, в котором будут играть «Реал» и «Аталанта». Игра пройдет в Варшаве на поле стадиона «Народовы», начало – в 22:00 по Киеву.

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Мадридский «Реал» очередной раз выиграл Лигу чемпионов, уверенно разобравшись в финале с дортмундской «Боруссией». «Аталанта» же сенсационно победила в Лиге Европы, нанеся в финале первое поражение в феноменальном сезоне «Байеру» Хаби Алонсо. Данный матч выглядит таким, в каком «сливочном» уверенно обретут свой очередной титул, а мы посмотрим на дебют Мбаппе и Эндрика, однако не за непредсказуемость ли мы любим футбол?

Реал – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Реал» – «Аталанта» в укранской версии сайта.