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Испания
15 августа 2024, 16:22 | Обновлено 15 августа 2024, 16:24
570
0

Стали известны подробности cостояния отца Ямала

Улучшение своего самочувствия прокомментировал сам отец в Instagram

15 августа 2024, 16:22 | Обновлено 15 августа 2024, 16:24
570
0
Стали известны подробности cостояния отца Ямала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал и Мунир Насрауи

Стали известны подробности cостояния отца футболиста «Барселоны» Ламина Ямала.

Вчера стало известно, что неизвестный человек якобы атаковал Мунира Насрауи на автомобильной парковке в городе Матаро. Мужчина был доставлен в госпиталь Сан Рути, что в Бадалоне.

Как оказалось позже, отец футболиста пошел на поправку. Улучшение своего самочувствия прокомментировал сам отец в Instagram: «Спасибо всем за поддержку. Мне уже лучше. Обнимаю всех».

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Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ламин Ямал
Алексей Тиньков Источник: Instagram
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