Испания15 августа 2024, 16:22 | Обновлено 15 августа 2024, 16:24
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Стали известны подробности cостояния отца Ямала
Улучшение своего самочувствия прокомментировал сам отец в Instagram
15 августа 2024, 16:22 | Обновлено 15 августа 2024, 16:24
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Стали известны подробности cостояния отца футболиста «Барселоны» Ламина Ямала.
Вчера стало известно, что неизвестный человек якобы атаковал Мунира Насрауи на автомобильной парковке в городе Матаро. Мужчина был доставлен в госпиталь Сан Рути, что в Бадалоне.
Как оказалось позже, отец футболиста пошел на поправку. Улучшение своего самочувствия прокомментировал сам отец в Instagram: «Спасибо всем за поддержку. Мне уже лучше. Обнимаю всех».
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