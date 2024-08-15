Стали известны подробности cостояния отца Ямала

Стали известны подробности cостояния отца футболиста «Барселоны» Ламина Ямала.

Вчера стало известно, что неизвестный человек якобы атаковал Мунира Насрауи на автомобильной парковке в городе Матаро. Мужчина был доставлен в госпиталь Сан Рути, что в Бадалоне.

Как оказалось позже, отец футболиста пошел на поправку. Улучшение своего самочувствия прокомментировал сам отец в Instagram: «Спасибо всем за поддержку. Мне уже лучше. Обнимаю всех».