В среду, 14 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и итальянской «Аталантой» из Бергамо.

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Поединок пройдет в Варшаве на Национальном стадионе имени Казимежа Гурского. Начало встречи – 22:00 по Киеву.

Мадридский «Реал», как известно, в сезоне-2023/2024 стал победителем Лиги чемпионов. В финале турнира он со счетом 2:0 переиграл «Боруссию» Дортмунд.

«Аталанта» является победителем Лиги Европы 2023/2024. Бергамаски в финальном поединке разгромили немецкий «Байер» – 3:0.

Видеотрансляцию матча проведет видеосервис MEGOGO.