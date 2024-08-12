Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
14 августа в 22:00 состоится поединок за европейский супертрофей
В среду, 14 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и итальянской «Аталантой» из Бергамо.
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Поединок пройдет в Варшаве на Национальном стадионе имени Казимежа Гурского. Начало встречи – 22:00 по Киеву.
Мадридский «Реал», как известно, в сезоне-2023/2024 стал победителем Лиги чемпионов. В финале турнира он со счетом 2:0 переиграл «Боруссию» Дортмунд.
«Аталанта» является победителем Лиги Европы 2023/2024. Бергамаски в финальном поединке разгромили немецкий «Байер» – 3:0.
Видеотрансляцию матча проведет видеосервис MEGOGO.
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