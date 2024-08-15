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Премьер-лига
Черноморец
16.08.2024 15:30 - : -
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Украина. Премьер лига
15 августа 2024, 16:19 | Обновлено 15 августа 2024, 16:48
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0

Черноморец – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обеим командам нужна победа

15 августа 2024, 16:19 | Обновлено 15 августа 2024, 16:48
98
0
Черноморец – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Черноморец

В третьем туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в пятницу, 15 августа, в Одессе встретятся «Черноморец» и «Колос». Хозяева поля, которые в первых двух поединках пока еще не получили ни одного зачетного балла, будут принимать команду из Ковалевки, которая хоть и не проиграла, но и не смогла победить в первых двух стартовых поединках.

Черноморец

Состав одесского клуба по сравнению с прошлым сезоном изменился почти на 90 процентов. «Черноморец» возглавил Александр Бабич, которому приходится строить новую команду. А состав одесситов пополнили вратарь Артур Рудько из «Шахтера», защитники Богдан Бутко из «Зари» и Борис Лотоцкий из винницкой «Нивы», полузащитник Богдан Билошевский из «Александрии», нападающие Алексей Хобленко из «ЛНЗ» и Денис Янаков из «Полесья», уже имевшие опыт выступлений за «Черноморец» (последние трое). Также на правах аренды перешли защитники «Шахтера» Роман Савченко и Даниил Удод, и перед самым стартом чемпионата к команде присоединились экс-капитан «Металлиста 1925» Артем Габелок и форвард Кирилл Попов из «Колоса». Также на старте УПЛ в команду перешли Ярослав Кисиль из «Миная» и бразилец Кайо Гомес.

В первых двух стартовых поединках одесситы минимально проиграли 1:0 «Кривбассу» и «Заре». В этих матчах «Черноморец» в основном делал ставку на оборону и пытался искать счастья у ворот соперника. А теперь «Черноморец» будет играть против «Колоса», который еще ни разу не смог победить в Одессе. Может, на этот раз «моряки» смогут открыть счет голов в новом сезоне, или даже получить положительный результат.

Колос

У «Колоса» также по сравнению с прошлым сезоном произошли изменения, но не столь значительные, как у «моряков». Во-первых, главным тренером команды стал Александр Поздеев, ранее выступавший за «Колос». Также завершил карьеру капитан команды Вадим Милько, в другие клубы перешли Кирилл Фесюн (в «Шахтер»), Андрей Богданов (в «Мариуполь»), Роман Гончаренко (вернулся в «Верес»), Александр Черноморец (в «Ворсклу») , Кирилл Попов (в «Черноморец»), вернулся из аренды Андрей Тотовицкий. Также команду покинул Лукас Ранжел, который пока не смог найти себе новую команду.

В состав «Колоса» перешли ряд неплохих игроков. Полноценным игроком команды стал Валерий Бондаренко, который до этого был арендован у «Шахтера», перешли в команду Даниил Алефиренко из «Зари», Игорь Харатин из словацкого «ДАК 1904», Максим Третьяков из «Днепра-1», Ника Гагнидзе из грузинской «Дилы», и на правах аренды из «Шахтера» перешел Эдуард Козик.

В первых двух стартовых матчах УПЛ «Колос» дважды сыграл вничью – против «Оболони» (2:2) и «Ингульца» (0:0). В игре против «пивоваров» «Колос» сначала усилиями Цурикова открыл счет, однако затем пропустил 2 мяча. На 87 минуте тот же Цуриков сравнял счет и принес команде зачетные баллы. В игре против «Ингульца» команда из Ковалевки тоже имела возможность одержать победу, однако не смогла использовать моменты у ворот соперника, и снова поделила очки. Может, сейчас «Колосу» удастся одержать первую победу в новом сезоне, но это узнаем уже после игры.

Статистика встреч

В украинской Премьер-Лиге команды провели друг с другом 7 матчей. 3 раза победу одерживал «Колос», 2 раза побеждал «Черноморец» и 2 раза была зафиксирована ничья. Разница мячей 7–6 в пользу «Колоса». В прошедшем чемпионате команды между собой обменялись победами. В первом круге победил «Колос» со счетом 2:0, где голами отличились Велетень и Цуриков. А во втором круге «Черноморец» одержал минимальную победу 1:0, где голом отличился уже экс-игрок одесситов Илья Путря.

Прогноз на противостояние

Это противостояние обещает быть интересным, ведь обе команды в стартовых поединках не смогли одержать победу, а одесситы вместе с «Левым Берегом» единственные, кто пока не отличились забитыми мячами. Поэтому этот поединок обещает быть богатым на борьбу, и даже один забитый гол может решить результат игры. В этой игре наиболее вероятна будет минимальная победа одной из команд. Прогнозируем, что победителем станет «Черноморец».

Дмитрий ТЕЛИЦЫН

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Рудько, Ермаков, Савченко, Удод, Бутко, Шпорн, Васильев, Кайо Гомес, Янаков, Попов, Хобленко

«Колос»: Пахолюк, Кукош, Бурда, Бондаренко, Цуриков, Харатин, Демченко, Ориховский, Алефиренко, Салабай, Велетень

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15 августа, пятница

«Черноморец» - «Колос»
Одесса. Стадион «Черноморец». 15:30
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
ЧЕРНОМОРЕЦ - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Клим Заброда (Киев)
Прогноз Sport.ua - 1:0
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Колос Ковалевка Черноморец - Колос прогнозы
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