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Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 05:23 | Обновлено 17 августа 2024, 06:16
198
0

БАБИЧ: «Черноморец забил на один мяч больше, чем соперник»

Главный тренер Черноморца прокомментировал матч 3-го тура УПЛ против Колоса

17 августа 2024, 05:23 | Обновлено 17 августа 2024, 06:16
198
0
БАБИЧ: «Черноморец забил на один мяч больше, чем соперник»
ФК Черноморец. Александр Бабич

Главный тренер Черноморца Александр Бабич на послематчевой пресс-конференции прокомментировал игру 3-го тура УПЛ против Колоса (1:0):

«Мы достигли победы, и это самое главное. После двух подряд поражений хотели получить очки. Поэтому рад, что удалось победить. Игра была трудной, ведь мы играли против крепкого соперника. Моменты были как у Колоса, так и у нас. Но мы использовали свой момент. И во втором тайме здорово Кирилл Попов в одном из эпизодов в контратаке разобрался.

Это была такая победа, которая нам даст глоток кислорода, чтобы подышать. Ведь ребята в предыдущих матчах выполняли все для того, чтобы мы взяли очки. Но не хватало совсем немного. Они выполнили еще больше, чем в предыдущем поединке с Зарей. Это позволило достичь победы. Как говорится, забили на один мяч больше, чем соперник.

Я ребятам в раздевалке сказал, что очень доволен не только потому, что победили. Потому что победили, не пропустив в свои ворота мяч. В обороне мы сыграли на ноль. Это для меня очень важно».

ВИДЕО. Пресс-конференция Александра Бабича

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Черноморец).
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Александр Бабич чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Колос Колос Ковалевка пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Черноморец
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