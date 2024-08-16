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Премьер-лига
Черноморец
16.08.2024 15:30 – FT 1 : 0
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
16 августа 2024, 17:32 | Обновлено 16 августа 2024, 18:28
1118
7

Результат важнее игры. Черноморец минимально одолел Колос

Команда Бабича впервые забила и набрала очки в новом сезоне

16 августа 2024, 17:32 | Обновлено 16 августа 2024, 18:28
1118
7
Результат важнее игры. Черноморец минимально одолел Колос
УПЛ

Обе команды начали игру активно. Уже в первые 30 секунд поединка «Колос» дошел до штрафной хозяев поля, а уже в следующее мгновение у ворот «Колоса» оказался в выгодной позиции для удара Хобленко, но он не смог добраться до мяча.

Первую реальную возможность забивать создал «Колос»: Велетень прорвавшись левым флангом, качнул соперника, но метров с 15 не попал в ворота. Через несколько минут Бурда едва не оказался один на один с вратарем «Черноморца», однако его опередил защитник. На девятой минуте игры одесситы провели стремительную атаку, но прострел от Попова не нашел адресата. Через минуту пробивал по воротам Янаков – в руки Гороху. Через несколько мгновений наносил удар по воротам Хобленко, однако его удар получился неточным.

Уже в следующей атаке «Колос» снова имел возможность открывать счет, однако удар Алефиренко из пределов вратарской был заблокирован. Через несколько минут Алефиренко снова нанес удар по воротам, но его попытку прервал защитник моряков. На 21 минуте моряки дважды наносили удары по воротам «Колоса», но если удар в исполнении Попова пришелся в защитника, то Удод пробил очень неточно.

Следующая треть тайма получилась богатой на борьбу, и казалось, что Колос в этом моменте возьмет игру под свой контроль, однако забил «Черноморец». На 35 минуте Попов выдал тонкую передачу в штрафную площадку «Колоса», где Алексей Хобленко, выдержав паузу, переиграл вратаря гостей и открыл счет в матче. Одесситы повели в счете.

Уже через 3 минуты ковалевцы могли отыграться, но Рудько совершил сейв после удара Гагнидзе в упор. А уже под занавес первого тайма свой момент для взятия ворот имел Алефиренко, но его удар пришелся выше перекладины. И с минимальным преимуществом в пользу моряков команды ушли на перерыв.

Второй тайм снова активно начал «Колос», но первый опасный момент создали именно одесситы: Удод длинной передачей вывел Попова на свидание с голкипером, но в последний момент в ситуацию вмешался защитник, выбив мяч из-под ног форварда «Черноморца», тем самым ликвидировав угрозу. Через несколько минут у «Колоса» была идеальная возможность сравнивать счет, однако удар Паулаускаса был заблокирован. А уже через несколько минут одесситы были острее у ворот соперника, однако передача от Янакова не смогла дойти до Хобленко.

В следующие 20 минут игра шла по другому сценарию: гости больше владели мячом, пытаясь создавать опасность у чужих ворот, а хозяева поля пытались ловить своего соперника на ошибках. А уже на 72 минуте из-за недоразумения защитников «Черноморца», ковалевцы могли забивать, однако вратарь одесситов вместе с защитниками ликвидировали потенциальную угрозу, а удар в исполнении Ильина пришелся в руки Рудько. В заключительные 20 минут игры «Колос» пытался сравнять счет, однако ничего опасного у ворот одесситов создать не смог, и в итоге «Черноморец» одержал дебютную победу в новом сезоне УПЛ.

Дмитрий ТЕЛИЦЫН

Наши оценки:

«Черноморец» (замены): Пшеничнюк – 6,5, Васильев – 6,0, Савченко – б/о, Калин – б/о, Кайо – б/о.

«Колос» (замены): Ильин – 6,0, Безбородько – 6,0, Ориховский – 6,0, Криворучко – б/о, Гусол – б/о.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Черноморец» – «Колос» - 1:0

Гол: Хобленко, 35

Предупреждения: Алефиренко, 20, Цуриков, 70

«Черноморец»: Рудько – Кисель, Арсич (Васильев, 68), Удод, Бутко – Шпорн, Ермаков, Габелок (Кайо, 81) – Янаков (Пшеничнюк, 63), Хобленко (Савченко, 80), Попов (Калин, 81).

«Колос»: Горох – Цуриков, Бондаренко, Бурда, Поправка – Харатин (Ориховский, 68), Демченко – Алефиренко (Ильин, 46), Гагнидзе (Криворучко, 84), Велетень (Гусол, 84) – Паулаускас (Безбородько, 68).

Арбитр: Клим Заброда (Киев).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Удары (в створ): 5 (2) – 9 (1)
Угловые: 2 – 4
Оффсайды: 0 – 2.

ЧЕРНОМОРЕЦ - КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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CheMP
ну,с почином)
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+3
😼
А я взагалі проспав увесь другий тайм бо очі злипалися
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+2
ukrop45
Бабич і гра це нонсенс, такі тренери довели український футбол до нинішнього рівня "самий гидкий футбол в Європі" так вважають нейтральні вболївальники.
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+1
_Quantum19_
Вітання автору статті!!) Певно, теж не виспався). То про які хвилини йде мова: про наступні чи заключні? І які можуть бути ще двадцять хвилин заключних після наступних, коли це вже за межею, навіть з урахуванням компенсованого арбітром часу?? 
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-1
Перець
Дрюкнули колхоз і слава богу
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-1
Remark
Я в шоці.
Ответить
-1
alex belogubko
БАБИЧА надо убирать --игры нет сегодня повезло
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-2
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