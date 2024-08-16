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Черноморец
16.08.2024 15:30 - : -
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
16 августа 2024, 00:26 |
21
0

Черноморец – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

16 августа 2024, 00:26 |
21
0
Черноморец – Колос. Текстовая трансляция матча
ФК Черноморец Одесса

В пятницу, 16-го августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 15:30.

Ни команда Александра Поздеева, ни команда Александра Бабича, в новом сезоне еще не побеждали. Поэтому очная встреча – реальный шанс это исправить. У «Колоса» при этом хоть какие-то очки в таблице имеются, тогда как у «Черноморца» как были нерешенные кадровые проблемы, так они и остались.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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