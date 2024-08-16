В пятницу, 16-го августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 15:30.

Ни команда Александра Поздеева, ни команда Александра Бабича, в новом сезоне еще не побеждали. Поэтому очная встреча – реальный шанс это исправить. У «Колоса» при этом хоть какие-то очки в таблице имеются, тогда как у «Черноморца» как были нерешенные кадровые проблемы, так они и остались.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.