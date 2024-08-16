Черноморец в матче 3-го тура чемпионата Украины обыграл Колос со счетом 1:0 благодаря голу Хобленко.

Для одесской команды это первые набранные очки в сезоне после двух поражений на старте. А вот Колос впервые проиграл после двух ничейных результатов.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур

«Черноморец» – «Колос» - 1:0

Гол: Хобленко, 35