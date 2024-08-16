16.08.2024 15:30 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига16 августа 2024, 18:05 | Обновлено 16 августа 2024, 18:40
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Черноморец – Колос – 1:0. Первые очки одесситов в сезоне. Обзор матча
Команда Бабича добыла первую в сезоне победу
16 августа 2024, 18:05 | Обновлено 16 августа 2024, 18:40
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Черноморец в матче 3-го тура чемпионата Украины обыграл Колос со счетом 1:0 благодаря голу Хобленко.
Для одесской команды это первые набранные очки в сезоне после двух поражений на старте. А вот Колос впервые проиграл после двух ничейных результатов.
Украинская Премьер-лига. 3-й тур
«Черноморец» – «Колос» - 1:0
Гол: Хобленко, 35
События матча
35’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Черноморец).
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