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Премьер-лига
Черноморец
16.08.2024 15:30 – FT 1 : 0
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
16 августа 2024, 18:05 | Обновлено 16 августа 2024, 18:40
319
0

Черноморец – Колос – 1:0. Первые очки одесситов в сезоне. Обзор матча

Команда Бабича добыла первую в сезоне победу

16 августа 2024, 18:05 | Обновлено 16 августа 2024, 18:40
319
0
Черноморец – Колос – 1:0. Первые очки одесситов в сезоне. Обзор матча
УПЛ

Черноморец в матче 3-го тура чемпионата Украины обыграл Колос со счетом 1:0 благодаря голу Хобленко.

Для одесской команды это первые набранные очки в сезоне после двух поражений на старте. А вот Колос впервые проиграл после двух ничейных результатов.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур

«Черноморец» – «Колос» - 1:0
Гол: Хобленко, 35

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Черноморец).
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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