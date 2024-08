КЛЕМАН: «Это удаление – самое ужасное судейское решение, которое я видел»

Главный тренер Рейнджерс Филипп Клеман прокомментировал ответный матч квалификации Q3 Лиги чемпионов против Динамо (0:2) и раскритиковал судью матча Марко Гуиду за то, что тот удалил бразильца Жефте во втором тайме:

«Я видел видео. Очевидно, что в футболе иногда возникает серая зона, и поэтому VAR существует и помогает сделать футбол более честным.

Но решение не имело никакого отношения к серой зоне. Было действительно ясно, что ничего не произошло. Джефте прыгнул выше, он не двигал рукой. Его рука находится рядом с телом, ничего не было.

Я пытался понять решение и спрашивал, но судья остался при своем мнении: это был явный фол, вторая желтая и красная. Я уверен, что у его боссов будет другое мнение.

Не могу сказать, что это убило мечту в тот момент, потому что игроки продолжали выходить вдесятером в контратаки. До этого мы доминировали и создавали моменты. У соперников хорошая команда, но вы видели, что они устали, и мы знали, что у нас будет больше шансов.

Игроки продолжали верить, но в конце соперники забили гол. А затем мы попытались рискнуть, и они забили второй гол.

Это был решающий момент, и в конечном итоге он убил мечту раздевалки и мечту более 50 тысяч фанатов. Мы ожидали более высокого уровня принятия решений. Это худшее решение, которое я видел за более чем 30 лет футбольной карьеры.

У меня в голове много мыслей, но вы же знаете, если я скажу слишком много, меня могут дисквалифицировать, так что давайте держать все в голове. Мне нужно быть хорошим и умным ради клуба и команды. Нам нужно двигаться дальше и извлечь положительные уроки из этих двух игр».

